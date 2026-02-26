В Москве приостановили работу магазина "Магнит" из-за грызунов

https://1prime.ru/20260226/sud--867837853.html

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети "Магнит" из-за грызунов, которые лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Бутырского суда города Москвы АО "Тандер" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 80 суток предприятия розничной торговли на улице Костромской в городе Москве", - сообщили в суде. Суд установил, что в магазине сети супермаркетов "Магнит" Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий и сооружений. В торговом зале самообслуживания и в складских помещениях были обнаружены фекалии грызунов, а также следы их зубов на овощах. Кроме того, в помещении не проводится своевременная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подсобные и складские помещения захламлены, бытовой мусор из магазина не вывезен, продукты в упаковках хранятся на полу и т.д. По данному факту был составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ, максимальная санкция – закрытие магазина на 90 суток.

