В Москве приостановили работу магазина "Магнит" из-за грызунов - 26.02.2026
В Москве приостановили работу магазина "Магнит" из-за грызунов
2026-02-26T11:55+0300
2026-02-26T11:55+0300
11:55 26.02.2026
 
В Москве приостановили работу магазина "Магнит" из-за грызунов

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети "Магнит" из-за грызунов, которые лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Бутырского суда города Москвы АО "Тандер" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 80 суток предприятия розничной торговли на улице Костромской в городе Москве", - сообщили в суде.
Суд установил, что в магазине сети супермаркетов "Магнит" Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий и сооружений. В торговом зале самообслуживания и в складских помещениях были обнаружены фекалии грызунов, а также следы их зубов на овощах.
Кроме того, в помещении не проводится своевременная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подсобные и складские помещения захламлены, бытовой мусор из магазина не вывезен, продукты в упаковках хранятся на полу и т.д.
По данному факту был составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ, максимальная санкция – закрытие магазина на 90 суток.
