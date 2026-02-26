https://1prime.ru/20260226/sud--867841843.html

Суд рассмотрит дело о банкротстве "Дулисьмы" 25 марта

энергетика

россия

москва

иркутская область

алексей хотин

россельхозбанк

фнс россии

росимущество

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 марта рассмотрение вопроса о возобновлении дела о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", которое он рассматривает по правилам первой инстанции, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в 2022 году ввел в отношении "Дулисьмы" начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению налоговой инспекции из-за долга перед бюджетом в размере более 13,2 миллиарда рублей. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение о введении наблюдения было вынесено с процессуальными нарушениями, и в 2023 году перешел к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. В 2024 году суд приостановил рассмотрение до окончания разбирательства по заявлению Росимущества о пересмотре определения арбитражного суда Москвы о включении в реестр требований кредиторов должника требований Россельхозбанка в размере более 52,6 миллиарда рублей. РСХБ в феврале текущего года отказался от этих требований. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Алексея Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства.

