Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был подан в августе. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Основания исковых требований пока не уточняются. Этот же суд в мае по иску Сбербанка взыскал с SIB (Cyprus) Limited около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей на тот момент). На сайте кипрской компании ранее говорилось, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщалось, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
