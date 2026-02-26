Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/sud--867850988.html
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T17:39+0300
2026-02-26T17:39+0300
банки
финансы
сбербанк
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был подан в августе. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Основания исковых требований пока не уточняются. Этот же суд в мае по иску Сбербанка взыскал с SIB (Cyprus) Limited около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей на тот момент). На сайте кипрской компании ранее говорилось, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщалось, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
https://1prime.ru/20260226/gref-867842456.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сбербанк, ес
Банки, Финансы, Сбербанк, ЕС
17:39 26.02.2026
 
Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"

Арбитраж Москвы взыскал с кипрской SIB в пользу Сбербанка 56 миллионов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был подан в августе. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Основания исковых требований пока не уточняются.
Этот же суд в мае по иску Сбербанка взыскал с SIB (Cyprus) Limited около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей на тот момент).
На сайте кипрской компании ранее говорилось, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщалось, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Сбербанк дал прогноз по инфляции в России в 2026 году
13:51
 
БанкиФинансыСбербанкЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала