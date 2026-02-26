https://1prime.ru/20260226/sud--867850988.html

Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"

Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки" - 26.02.2026, ПРАЙМ

Суд по иску Сбербанка взыскал 618 тысяч евро с его кипрской "дочки"

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T17:39+0300

2026-02-26T17:39+0300

2026-02-26T17:39+0300

банки

финансы

сбербанк

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 618 тысяч евро (свыше 56 миллионов рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был подан в августе. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Основания исковых требований пока не уточняются. Этот же суд в мае по иску Сбербанка взыскал с SIB (Cyprus) Limited около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей на тот момент). На сайте кипрской компании ранее говорилось, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщалось, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".

https://1prime.ru/20260226/gref-867842456.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, ес