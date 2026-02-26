Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/sud-867832768.html
Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС
Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС - 26.02.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС
Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:28+0300
2026-02-26T07:38+0300
энергетика
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867832768.jpg?1772080724
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС "Фукусима-1". Жители настаивали, что эксплуатация АЭС "Иката", которая находится на противоположном берегу Японского моря в префектуре Эхимэ, несет в себе угрозу аварии, подобной аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за недостаточной исследованности активного разлома, который может находиться в море всего в 600 метрах от АЭС и из-за вероятности извержения вулкана Асо. Суд посчитал эти доводы неубедительными и отклонил иск. До аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии работали 54 реактора, а дола атомной энергии составляла 25-31%. После аварии все реакторы были остановлены, 21 из них подлежит демонтажу, в том числе и реакторы на АЭС "Фукусима-1". Из оставшихся 33 перезапуск был одобрен и осуществлен на 14 реакторах. Один из них – третий реактор АЭС "Иката".
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , япония
Энергетика, Общество , ЯПОНИЯ
07:28 26.02.2026 (обновлено: 07:38 26.02.2026)
 
Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС

Суд в Японии отклонил требование жителей об остановке третьего реактора АЭС "Иката"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС "Фукусима-1".
Жители настаивали, что эксплуатация АЭС "Иката", которая находится на противоположном берегу Японского моря в префектуре Эхимэ, несет в себе угрозу аварии, подобной аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за недостаточной исследованности активного разлома, который может находиться в море всего в 600 метрах от АЭС и из-за вероятности извержения вулкана Асо.
Суд посчитал эти доводы неубедительными и отклонил иск.
До аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии работали 54 реактора, а дола атомной энергии составляла 25-31%. После аварии все реакторы были остановлены, 21 из них подлежит демонтажу, в том числе и реакторы на АЭС "Фукусима-1". Из оставшихся 33 перезапуск был одобрен и осуществлен на 14 реакторах. Один из них – третий реактор АЭС "Иката".
 
ЭнергетикаОбществоЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала