Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС

2026-02-26T07:28+0300
2026-02-26T07:28+0300
2026-02-26T07:38+0300
ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС "Фукусима-1". Жители настаивали, что эксплуатация АЭС "Иката", которая находится на противоположном берегу Японского моря в префектуре Эхимэ, несет в себе угрозу аварии, подобной аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за недостаточной исследованности активного разлома, который может находиться в море всего в 600 метрах от АЭС и из-за вероятности извержения вулкана Асо. Суд посчитал эти доводы неубедительными и отклонил иск. До аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии работали 54 реактора, а дола атомной энергии составляла 25-31%. После аварии все реакторы были остановлены, 21 из них подлежит демонтажу, в том числе и реакторы на АЭС "Фукусима-1". Из оставшихся 33 перезапуск был одобрен и осуществлен на 14 реакторах. Один из них – третий реактор АЭС "Иката".
