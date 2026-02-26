https://1prime.ru/20260226/sud-867832768.html

Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС

Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС - 26.02.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск жителей Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС

Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T07:28+0300

2026-02-26T07:28+0300

2026-02-26T07:38+0300

энергетика

общество

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867832768.jpg?1772080724

ТОКИО, 26 фев – ПРАЙМ. Окружной суд Ямагути отклонил иск жителей префектуры Ямагути, требовавших остановить третий реактор АЭС "Иката" из-за высоких рисков повторения аварии на АЭС "Фукусима-1". Жители настаивали, что эксплуатация АЭС "Иката", которая находится на противоположном берегу Японского моря в префектуре Эхимэ, несет в себе угрозу аварии, подобной аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за недостаточной исследованности активного разлома, который может находиться в море всего в 600 метрах от АЭС и из-за вероятности извержения вулкана Асо. Суд посчитал эти доводы неубедительными и отклонил иск. До аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии работали 54 реактора, а дола атомной энергии составляла 25-31%. После аварии все реакторы были остановлены, 21 из них подлежит демонтажу, в том числе и реакторы на АЭС "Фукусима-1". Из оставшихся 33 перезапуск был одобрен и осуществлен на 14 реакторах. Один из них – третий реактор АЭС "Иката".

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , япония