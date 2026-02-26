https://1prime.ru/20260226/tovarooborot--867844478.html
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей,... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T15:18+0300
2026-02-26T15:18+0300
2026-02-26T15:18+0300
экономика
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865003173_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_75356a08f4cf697e159e4e013471fd5b.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. "Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей)", - следует из материалов. Также отмечается, что Россия продолжает лидировать по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.
https://1prime.ru/20260224/belorussiya-867786416.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865003173_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_4cafac7b5be5890af7bc320d46e0a0d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
Товарооборот с Белоруссией за четыре года вырос почти в два раза
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей, говорится в справочных материалах пресс-службы
Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства.
"Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей)", - следует из материалов.
Также отмечается, что Россия продолжает лидировать по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.
Правительство Белоруссии внесло в парламент законопроект о цифровом рубле