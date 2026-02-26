Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. "Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей)", - следует из материалов. Также отмечается, что Россия продолжает лидировать по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.
россия, белоруссия
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
15:18 26.02.2026
 
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии

Товарооборот с Белоруссией за четыре года вырос почти в два раза

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства.
"Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей)", - следует из материалов.
Также отмечается, что Россия продолжает лидировать по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.
Государственный флаг Белоруссии
Правительство Белоруссии внесло в парламент законопроект о цифровом рубле
24 февраля, 21:17
 
