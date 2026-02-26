https://1prime.ru/20260226/tsb--867846106.html
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:04+0300
2026-02-26T16:04+0300
2026-02-26T16:04+0300
экономика
рынок
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. "Курс рубля по‑прежнему формировался под влиянием циклических и структурных факторов. К числу циклических факторов участники относили жесткость денежно-кредитной политики, что ограничивало рост спроса на импорт и поддерживало привлекательность рублевых активов для сбережений", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Среди структурных факторов в ЦБ выделяют ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы, развитие внутреннего производства, замещающего импорт, усиление импортных ограничений. "Эти факторы формировали устойчиво более низкий спрос на иностранную валюту. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть на динамику курса рубля также влияли рост цен на другие товары российского экспорта и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - отметили в ЦБ.
https://1prime.ru/20260226/veb-867833909.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банки, рф
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, РФ
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
"Курс рубля по‑прежнему формировался под влиянием циклических и структурных факторов. К числу циклических факторов участники относили жесткость денежно-кредитной политики, что ограничивало рост спроса на импорт и поддерживало привлекательность рублевых активов для сбережений", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ
.
Среди структурных факторов в ЦБ выделяют ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы, развитие внутреннего производства, замещающего импорт, усиление импортных ограничений.
"Эти факторы формировали устойчиво более низкий спрос на иностранную валюту. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть на динамику курса рубля также влияли рост цен на другие товары российского экспорта и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - отметили в ЦБ.
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля