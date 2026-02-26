https://1prime.ru/20260226/tsb--867846106.html

ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля

Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T16:04+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. "Курс рубля по‑прежнему формировался под влиянием циклических и структурных факторов. К числу циклических факторов участники относили жесткость денежно-кредитной политики, что ограничивало рост спроса на импорт и поддерживало привлекательность рублевых активов для сбережений", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Среди структурных факторов в ЦБ выделяют ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы, развитие внутреннего производства, замещающего импорт, усиление импортных ограничений. "Эти факторы формировали устойчиво более низкий спрос на иностранную валюту. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть на динамику курса рубля также влияли рост цен на другие товары российского экспорта и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - отметили в ЦБ.

