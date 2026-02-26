Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/tsb--867846106.html
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:04+0300
2026-02-26T16:04+0300
экономика
рынок
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. "Курс рубля по‑прежнему формировался под влиянием циклических и структурных факторов. К числу циклических факторов участники относили жесткость денежно-кредитной политики, что ограничивало рост спроса на импорт и поддерживало привлекательность рублевых активов для сбережений", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Среди структурных факторов в ЦБ выделяют ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы, развитие внутреннего производства, замещающего импорт, усиление импортных ограничений. "Эти факторы формировали устойчиво более низкий спрос на иностранную валюту. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть на динамику курса рубля также влияли рост цен на другие товары российского экспорта и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - отметили в ЦБ.
https://1prime.ru/20260226/veb-867833909.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, банки, рф
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, РФ
16:04 26.02.2026
 
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля

Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России выделил факторы, влияющие на курс рубля - среди них жесткая денежно-кредитная политика, ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
"Курс рубля по‑прежнему формировался под влиянием циклических и структурных факторов. К числу циклических факторов участники относили жесткость денежно-кредитной политики, что ограничивало рост спроса на импорт и поддерживало привлекательность рублевых активов для сбережений", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
Среди структурных факторов в ЦБ выделяют ограниченные возможности резидентов для размещения средств в иностранные активы, развитие внутреннего производства, замещающего импорт, усиление импортных ограничений.
"Эти факторы формировали устойчиво более низкий спрос на иностранную валюту. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть на динамику курса рубля также влияли рост цен на другие товары российского экспорта и операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - отметили в ЦБ.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля
08:16
 
ЭкономикаРынокФинансыБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала