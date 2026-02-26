Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает ускорения роста ВВП до 1,6% в годовом выражении в первом квартале 2026 года после 0,5% в четвертом квартале прошлого года, следует из комментария к среднесрочному прогнозу регулятора. "Темп роста ВВП в 2025 году составил 1,0%, что соответствует верхней границе октябрьского прогнозного интервала. Ускорение экономической активности в четвертом квартале 2025 года было связано в том числе с временной активизацией потребительского спроса в ожидании повышения НДС и утилизационного сбора", - говорится в комментарии. Как отмечается в табличных данных, рост ВВП РФ в первом квартале ускорится до 1,6% в годовом выражении. В четвертом квартале прошлого года показатель, по оценке ЦБ, составил 0,5%. В 2026 году, как и ранее, прогнозируются умеренные темпы роста ВВП в диапазоне 0,5-1,5%, отмечается в материалах. "Положительный разрыв выпуска под влиянием жестких денежно-кредитных условий закроется в первом полугодии 2026 года. В дальнейшем рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска 1,5-2,5%", - считает регулятор. Также, согласно комментарию к среднесрочному прогнозу, регулятор оценил инфляцию на конец четвертого квартала на уровне 5,6% в годовом выражении, а на первый квартал 2026 года прогнозирует 6,3%.
Экономика, Финансы, РФ, Банк России
Экономика, Финансы, РФ, Банк России
16:48 26.02.2026
 
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП в первом квартале 2026 года до 1,6 процента

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Здание ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает ускорения роста ВВП до 1,6% в годовом выражении в первом квартале 2026 года после 0,5% в четвертом квартале прошлого года, следует из комментария к среднесрочному прогнозу регулятора.
"Темп роста ВВП в 2025 году составил 1,0%, что соответствует верхней границе октябрьского прогнозного интервала. Ускорение экономической активности в четвертом квартале 2025 года было связано в том числе с временной активизацией потребительского спроса в ожидании повышения НДС и утилизационного сбора", - говорится в комментарии.
Как отмечается в табличных данных, рост ВВП РФ в первом квартале ускорится до 1,6% в годовом выражении. В четвертом квартале прошлого года показатель, по оценке ЦБ, составил 0,5%.
В 2026 году, как и ранее, прогнозируются умеренные темпы роста ВВП в диапазоне 0,5-1,5%, отмечается в материалах.
"Положительный разрыв выпуска под влиянием жестких денежно-кредитных условий закроется в первом полугодии 2026 года. В дальнейшем рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска 1,5-2,5%", - считает регулятор.
Также, согласно комментарию к среднесрочному прогнозу, регулятор оценил инфляцию на конец четвертого квартала на уровне 5,6% в годовом выражении, а на первый квартал 2026 года прогнозирует 6,3%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2025 году
25.02.2026
 
