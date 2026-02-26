https://1prime.ru/20260226/tsb-867843393.html
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев - 26.02.2026, ПРАЙМ
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев
Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T14:25+0300
2026-02-26T14:25+0300
2026-02-26T14:25+0300
экономика
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/08/763130802_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_6b7227383d3bc89b86eaaeb14b397af9.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора РФ". "По предварительным данным, в январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре", - сообщается в материалах ЦБ. Регулятор связывает оживление в этом сегменте с существенными тратами населения в период новогодних праздников. "Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно", - отмечает ЦБ. Из данных регулятора следует, что в предыдущие четыре месяца потребительские ссуды сокращались. В последний раз их рост отмечался в августе 2025 года - на 0,2%.
https://1prime.ru/20260225/vklady-867813165.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/08/763130802_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_df8e14ef6490ac4ddd1fcad63c5e3cc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев
Потребительское кредитование в России выросло впервые за пять месяцев
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора РФ
".
"По предварительным данным, в январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре", - сообщается в материалах ЦБ.
Регулятор связывает оживление в этом сегменте с существенными тратами населения в период новогодних праздников.
"Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно", - отмечает ЦБ.
Из данных регулятора следует, что в предыдущие четыре месяца потребительские ссуды сокращались. В последний раз их рост отмечался в августе 2025 года - на 0,2%.
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов