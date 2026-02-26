https://1prime.ru/20260226/tsb-867843393.html

Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора РФ". "По предварительным данным, в январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре", - сообщается в материалах ЦБ. Регулятор связывает оживление в этом сегменте с существенными тратами населения в период новогодних праздников. "Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно", - отмечает ЦБ. Из данных регулятора следует, что в предыдущие четыре месяца потребительские ссуды сокращались. В последний раз их рост отмечался в августе 2025 года - на 0,2%.

