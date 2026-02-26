Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев - 26.02.2026
Потребкредиты в России выросли впервые за пять месяцев
2026-02-26T14:25+0300
2026-02-26T14:25+0300
экономика
финансы
банки
рф
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора РФ". "По предварительным данным, в январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре", - сообщается в материалах ЦБ. Регулятор связывает оживление в этом сегменте с существенными тратами населения в период новогодних праздников. "Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно", - отмечает ЦБ. Из данных регулятора следует, что в предыдущие четыре месяца потребительские ссуды сокращались. В последний раз их рост отмечался в августе 2025 года - на 0,2%.
рф
финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
14:25 26.02.2026
 
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в РФ в январе выросло впервые за пять месяцев - на 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре, следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора РФ".
"По предварительным данным, в январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре", - сообщается в материалах ЦБ.
Регулятор связывает оживление в этом сегменте с существенными тратами населения в период новогодних праздников.
"Некоторые клиенты могли более активно выбирать лимиты по имеющимся кредитным картам и меньше погашать кредиты досрочно", - отмечает ЦБ.
Из данных регулятора следует, что в предыдущие четыре месяца потребительские ссуды сокращались. В последний раз их рост отмечался в августе 2025 года - на 0,2%.
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
Вчера, 16:45
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
