ЦБ оценил инвестиционную активность в России - 26.02.2026
ЦБ оценил инвестиционную активность в России
ЦБ оценил инвестиционную активность в России
2026-02-26T16:06+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в РФ становится более сдержанной, компании пересматривают вниз планы на 2026 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Инвестиционная активность становится более сдержанной. По данным опросов, компании пересматривают вниз инвестиционные планы на 2026 год", - говорится в материалах. "Часть участников отмечали, что и в начале 2025 года инвестиционные планы были очень осторожными, однако в течение года корректировались вверх по мере развития экономической ситуации", - добавляется там. Было отмечено, что даже с учетом более сдержанной динамики объемные показатели инвестиций останутся рекордными по историческим меркам.
16:06 26.02.2026
 
ЦБ оценил инвестиционную активность в России

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в РФ становится более сдержанной, компании пересматривают вниз планы на 2026 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Инвестиционная активность становится более сдержанной. По данным опросов, компании пересматривают вниз инвестиционные планы на 2026 год", - говорится в материалах.
"Часть участников отмечали, что и в начале 2025 года инвестиционные планы были очень осторожными, однако в течение года корректировались вверх по мере развития экономической ситуации", - добавляется там.
Было отмечено, что даже с учетом более сдержанной динамики объемные показатели инвестиций останутся рекордными по историческим меркам.
Заголовок открываемого материала