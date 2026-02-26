https://1prime.ru/20260226/tsb-867846250.html
ЦБ оценил инвестиционную активность в России
экономика
россия
финансы
бизнес
рф
банк россии
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в РФ становится более сдержанной, компании пересматривают вниз планы на 2026 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Инвестиционная активность становится более сдержанной. По данным опросов, компании пересматривают вниз инвестиционные планы на 2026 год", - говорится в материалах. "Часть участников отмечали, что и в начале 2025 года инвестиционные планы были очень осторожными, однако в течение года корректировались вверх по мере развития экономической ситуации", - добавляется там. Было отмечено, что даже с учетом более сдержанной динамики объемные показатели инвестиций останутся рекордными по историческим меркам.
