https://1prime.ru/20260226/tsb-867846250.html

ЦБ оценил инвестиционную активность в России

ЦБ оценил инвестиционную активность в России - 26.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил инвестиционную активность в России

Инвестиционная активность в РФ становится более сдержанной, компании пересматривают вниз планы на 2026 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T16:06+0300

2026-02-26T16:06+0300

2026-02-26T16:06+0300

экономика

россия

финансы

бизнес

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_ec26f33c764bde1274aedd0db89c72b6.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в РФ становится более сдержанной, компании пересматривают вниз планы на 2026 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Инвестиционная активность становится более сдержанной. По данным опросов, компании пересматривают вниз инвестиционные планы на 2026 год", - говорится в материалах. "Часть участников отмечали, что и в начале 2025 года инвестиционные планы были очень осторожными, однако в течение года корректировались вверх по мере развития экономической ситуации", - добавляется там. Было отмечено, что даже с учетом более сдержанной динамики объемные показатели инвестиций останутся рекордными по историческим меркам.

https://1prime.ru/20260226/tsb--867846106.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, бизнес, рф, банк россии