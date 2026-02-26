https://1prime.ru/20260226/tsb-867846392.html

ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин

26.02.2026

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России увидел первые эффекты на инфляцию в мире от повышения пошлин в мире, однако пока влияние заметно лишь в отдельных компонентах, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники отметили, что эффекты от повышения пошлин начали проявляться в динамике инфляции крупнейших экономик. Однако пока влияние наблюдается лишь в отдельных компонентах", - говорится там. Поясняется, что Федеральная резервная система США в январе приостановила смягчение денежно- кредитной политики, указывая на необходимость оценки инфляционных рисков. Европейский центральный банк сохранил ставку без изменения. Большинство других центральных банков также взяли паузу в изменении процентных ставок.

