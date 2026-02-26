Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026 ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин
2026-02-26T16:07+0300
2026-02-26T16:07+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России увидел первые эффекты на инфляцию в мире от повышения пошлин в мире, однако пока влияние заметно лишь в отдельных компонентах, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники отметили, что эффекты от повышения пошлин начали проявляться в динамике инфляции крупнейших экономик. Однако пока влияние наблюдается лишь в отдельных компонентах", - говорится там. Поясняется, что Федеральная резервная система США в январе приостановила смягчение денежно- кредитной политики, указывая на необходимость оценки инфляционных рисков. Европейский центральный банк сохранил ставку без изменения. Большинство других центральных банков также взяли паузу в изменении процентных ставок.
16:07 26.02.2026
 
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин

ЦБ: повышение пошлин в мире начало влиять на инфляцию в крупнейших экономиках

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России увидел первые эффекты на инфляцию в мире от повышения пошлин в мире, однако пока влияние заметно лишь в отдельных компонентах, следует из резюме обсуждения ключевой ставки.
"Участники отметили, что эффекты от повышения пошлин начали проявляться в динамике инфляции крупнейших экономик. Однако пока влияние наблюдается лишь в отдельных компонентах", - говорится там.
Поясняется, что Федеральная резервная система США в январе приостановила смягчение денежно- кредитной политики, указывая на необходимость оценки инфляционных рисков. Европейский центральный банк сохранил ставку без изменения. Большинство других центральных банков также взяли паузу в изменении процентных ставок.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
ЦБ назвал факторы, влияющие на курс рубля
