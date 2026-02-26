https://1prime.ru/20260226/tsb-867846392.html
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин
Банк России увидел первые эффекты на инфляцию в мире от повышения пошлин в мире, однако пока влияние заметно лишь в отдельных компонентах, следует из резюме... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:07+0300
2026-02-26T16:07+0300
2026-02-26T16:07+0300
экономика
финансы
банки
москва
сша
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России увидел первые эффекты на инфляцию в мире от повышения пошлин в мире, однако пока влияние заметно лишь в отдельных компонентах, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники отметили, что эффекты от повышения пошлин начали проявляться в динамике инфляции крупнейших экономик. Однако пока влияние наблюдается лишь в отдельных компонентах", - говорится там. Поясняется, что Федеральная резервная система США в январе приостановила смягчение денежно- кредитной политики, указывая на необходимость оценки инфляционных рисков. Европейский центральный банк сохранил ставку без изменения. Большинство других центральных банков также взяли паузу в изменении процентных ставок.
https://1prime.ru/20260226/tsb--867846106.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, сша, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, США, Банк России
ЦБ увидел первые эффекты на инфляцию от повышения пошлин
ЦБ: повышение пошлин в мире начало влиять на инфляцию в крупнейших экономиках