26.02.2026
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда
26.02.2026
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда
Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:09+0300
2026-02-26T16:09+0300
экономика
россия
рф
банк россии
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах и может быть низким продолжительное время в условиях структурного дефицита рабочей силы и наблюдающегося перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями", - сказано в резюме. Вместе с тем, по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года, отмечается в документе. "Снижается количество вакансий. Номинальные зарплаты продолжают увеличиваться высокими темпами, опережая рост производительности труда, однако их динамика ниже, чем в 2023–2024 годах", - сообщает регулятор. Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет. "Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда", - подчеркнул регулятор.
россия, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Банк России
16:09 26.02.2026
 
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда

ЦБ: напряженность на рынке труда России постепенно снижается

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах и может быть низким продолжительное время в условиях структурного дефицита рабочей силы и наблюдающегося перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями", - сказано в резюме.
Вместе с тем, по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года, отмечается в документе.
"Снижается количество вакансий. Номинальные зарплаты продолжают увеличиваться высокими темпами, опережая рост производительности труда, однако их динамика ниже, чем в 2023–2024 годах", - сообщает регулятор.
Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет.
"Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда", - подчеркнул регулятор.
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат
