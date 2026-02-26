https://1prime.ru/20260226/tsb-867846659.html

ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах и может быть низким продолжительное время в условиях структурного дефицита рабочей силы и наблюдающегося перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями", - сказано в резюме. Вместе с тем, по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года, отмечается в документе. "Снижается количество вакансий. Номинальные зарплаты продолжают увеличиваться высокими темпами, опережая рост производительности труда, однако их динамика ниже, чем в 2023–2024 годах", - сообщает регулятор. Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет. "Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда", - подчеркнул регулятор.

