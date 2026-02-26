https://1prime.ru/20260226/tsb-867846659.html
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда
Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:09+0300
2026-02-26T16:09+0300
2026-02-26T16:09+0300
экономика
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах и может быть низким продолжительное время в условиях структурного дефицита рабочей силы и наблюдающегося перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями", - сказано в резюме. Вместе с тем, по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года, отмечается в документе. "Снижается количество вакансий. Номинальные зарплаты продолжают увеличиваться высокими темпами, опережая рост производительности труда, однако их динамика ниже, чем в 2023–2024 годах", - сообщает регулятор. Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет. "Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда", - подчеркнул регулятор.
https://1prime.ru/20260226/veb--867835506.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ оценил напряженность на российском рынке труда
ЦБ: напряженность на рынке труда России постепенно снижается
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, а уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, говорится в резюме
обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах и может быть низким продолжительное время в условиях структурного дефицита рабочей силы и наблюдающегося перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями", - сказано в резюме.
Вместе с тем, по данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года, отмечается в документе.
"Снижается количество вакансий. Номинальные зарплаты продолжают увеличиваться высокими темпами, опережая рост производительности труда, однако их динамика ниже, чем в 2023–2024 годах", - сообщает регулятор.
Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет.
"Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда", - подчеркнул регулятор.
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат