"Опасная ситуация". На Западе заговорили о необходимости уничтожить Украину - 26.02.2026
"Опасная ситуация". На Западе заговорили о необходимости уничтожить Украину
"Опасная ситуация". На Западе заговорили о необходимости уничтожить Украину - 26.02.2026
"Опасная ситуация". На Западе заговорили о необходимости уничтожить Украину
Политика Украины может спровоцировать начало ядерной войны, поэтому ей нельзя позволить существовать в ее нынешнем виде, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T01:59+0300
2026-02-26T01:59+0300
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Политика Украины может спровоцировать начало ядерной войны, поэтому ей нельзя позволить существовать в ее нынешнем виде, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Это может привести к началу ядерной войны. &lt;…&gt; Действующее украинское руководство следует ликвидировать. Нельзя позволить Украине существовать в ее нынешнем виде. &lt;…&gt; Она может обзавестись дальнобойными ракетами, произведенными странами НАТО, но с надписью: "Сделано на Украине". &lt;…&gt; Это чрезвычайно опасная ситуация", — заявил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что Киев по указаниям британских спецслужб готова пойти на самые рискованные шаги."Часть генеральная плана Ми-6 носит название "Не дать Украине сдастся". Вы знаете, об этом говорил Владимир Зеленский: "Дайте мне возможность наносить удары вглубь российской территории, и я сделаю это. &lt;…&gt;" Это генеральный план Великобритании", — объяснил аналитик.Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".В августе прошлого года глава украинского режима заявил, что массовое производство дальнобойных ракет "Фламинго" с дальностью до трех тысяч километров планируется запустить к началу 2026 года.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина не располагает средствами для достаточного производства ракет "Фламинго", потому "новое оружие", как и другие вооружения, предоставленные украинским партнерам, не сможет повлиять на исход конфликта.
01:59 26.02.2026
 
"Опасная ситуация". На Западе заговорили о необходимости уничтожить Украину

Аналитик Риттер: действия киевских властей могут привести к ядерной войне

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Политика Украины может спровоцировать начало ядерной войны, поэтому ей нельзя позволить существовать в ее нынешнем виде, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Это может привести к началу ядерной войны. <…> Действующее украинское руководство следует ликвидировать. Нельзя позволить Украине существовать в ее нынешнем виде. <…> Она может обзавестись дальнобойными ракетами, произведенными странами НАТО, но с надписью: "Сделано на Украине". <…> Это чрезвычайно опасная ситуация", — заявил эксперт.
В то же время он выразил уверенность, что Киев по указаниям британских спецслужб готова пойти на самые рискованные шаги.
"Часть генеральная плана Ми-6 носит название "Не дать Украине сдастся". Вы знаете, об этом говорил Владимир Зеленский: "Дайте мне возможность наносить удары вглубь российской территории, и я сделаю это. <…>" Это генеральный план Великобритании", — объяснил аналитик.
Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава украинского режима заявил, что массовое производство дальнобойных ракет "Фламинго" с дальностью до трех тысяч километров планируется запустить к началу 2026 года.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина не располагает средствами для достаточного производства ракет "Фламинго", потому "новое оружие", как и другие вооружения, предоставленные украинским партнерам, не сможет повлиять на исход конфликта.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 23:23
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДСШАНАТОСкотт РиттерВладимир Зеленский
 
 
