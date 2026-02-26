Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский военный рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине - 26.02.2026
Российский военный рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине
Российский военный рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине - 26.02.2026, ПРАЙМ
Российский военный рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине
БЕЛГОРОД, 26 фев - ПРАЙМ. Уроженец Луганщины, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчета 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с позывным "Старый" рассказал РИА Новости об ограничениях, с которыми столкнулось русскоговорящее население на территории Украины. "Конфликт возникал из-за того, что они заставляют переходить наши школы, наших детей учиться на украинском, а как я, не зная украинского языка, могу, например, математику своему ребенку рассказать по-украински?" - задался вопросом военный. "Старый" подчеркнул, что в его школьные годы обучение всегда было на русском языке, а украинский преподавали всего пару раз в неделю. "Каждый человек должен выбирать, на каком языке ему легче общаться", - считает военнослужащий. "Старый" также выразил готовность освободить русские земли от фашизма, чтобы люди жили в спокойствии и мире. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
02:14 26.02.2026
 
Российский военный рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине

Уроженец Луганщины рассказал об ограничениях для русскоговорящих на Украине

БЕЛГОРОД, 26 фев - ПРАЙМ. Уроженец Луганщины, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчета 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с позывным "Старый" рассказал РИА Новости об ограничениях, с которыми столкнулось русскоговорящее население на территории Украины.
"Конфликт возникал из-за того, что они заставляют переходить наши школы, наших детей учиться на украинском, а как я, не зная украинского языка, могу, например, математику своему ребенку рассказать по-украински?" - задался вопросом военный.
"Старый" подчеркнул, что в его школьные годы обучение всегда было на русском языке, а украинский преподавали всего пару раз в неделю.
"Каждый человек должен выбирать, на каком языке ему легче общаться", - считает военнослужащий.
"Старый" также выразил готовность освободить русские земли от фашизма, чтобы люди жили в спокойствии и мире.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
 
