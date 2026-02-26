https://1prime.ru/20260226/ukraina-867847894.html

СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада

СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu."Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такое оружие никак не поможет Киеву, а лишь приведет его к еще большей катастрофе.Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

