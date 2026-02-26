Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада - 26.02.2026
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада - 26.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада
Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu. | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu."Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такое оружие никак не поможет Киеву, а лишь приведет его к еще большей катастрофе.Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
16:42 26.02.2026
 
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада

Sohu: поставки Киеву ядерного оружия обрекут Украину и Запад на поражение

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu.
"Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что такое оружие никак не поможет Киеву, а лишь приведет его к еще большей катастрофе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Заголовок открываемого материала