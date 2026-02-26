Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, с чем столкнулся Киев из-за атак на интересы США - 26.02.2026
СМИ рассказали, с чем столкнулся Киев из-за атак на интересы США
СМИ рассказали, с чем столкнулся Киев из-за атак на интересы США - 26.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, с чем столкнулся Киев из-за атак на интересы США
Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T17:25+0300
2026-02-26T17:25+0300
мировая экономика
украина
сша
киев
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS."Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки. Киев продолжает их. Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине, в конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима", — говорится в публикации.Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане.В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
https://1prime.ru/20260226/donbass-867848183.html
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867848021.html
украина
сша
киев
мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп
17:25 26.02.2026
 
СМИ рассказали, с чем столкнулся Киев из-за атак на интересы США

InfoBRICS: терпение Вашингтона к Киеву подходит к концу из-за атак на его активы

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS.
"Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки. Киев продолжает их. Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине, в конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима", — говорится в публикации.
Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
Мировая экономика УКРАИНА США Киев Дональд Трамп
 
 
