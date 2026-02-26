Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами - 26.02.2026
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами
2026-02-26T20:22+0300
2026-02-26T20:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866871544_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_ba52ddea0ccefb7957aedae333524584.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф покинул отель в 18 часов по местному времени (20.00 мск), проведя там четыре часа. Он провел встречу с делегацией Украины, в пятом часу в гостиницу также прибыл Дмитриев. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
ПРАЙМ
2026
20:22 26.02.2026
 
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф покинул отель в 18 часов по местному времени (20.00 мск), проведя там четыре часа.
Он провел встречу с делегацией Украины, в пятом часу в гостиницу также прибыл Дмитриев.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
