Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами - 26.02.2026, ПРАЙМ
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T20:22+0300
2026-02-26T20:22+0300
2026-02-26T20:22+0300
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины и куда прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф покинул отель в 18 часов по местному времени (20.00 мск), проведя там четыре часа. Он провел встречу с делегацией Украины, в пятом часу в гостиницу также прибыл Дмитриев. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с украинцами
