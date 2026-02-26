Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине запаниковали из-за неожиданного удара по ВСУ - 26.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867857989.html
На Украине запаниковали из-за неожиданного удара по ВСУ
На Украине запаниковали из-за неожиданного удара по ВСУ - 26.02.2026, ПРАЙМ
На Украине запаниковали из-за неожиданного удара по ВСУ
ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T22:37+0300
2026-02-26T22:38+0300
общество
украина
киев
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua."На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды &lt;…&gt; есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов. Большая вода ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта", — говорится в материале.В тексте уточняется, что с наступлением весны паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, став стихийным бедствием для городской инфраструктуры и целых регионов.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260225/vsu-867796869.html
https://1prime.ru/20260222/vsu-867727344.html
украина
киев
общество , украина, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, оон, всу
Общество , УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, ВСУ
22:37 26.02.2026 (обновлено: 22:38 26.02.2026)
 
На Украине запаниковали из-за неожиданного удара по ВСУ

Страна.ua: весенние паводки усложняют ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ВСУ оказались в тяжелом положении из-за сезона большой воды, пишет Страна.ua.
"На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды <…> есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов. Большая вода ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле "по пояс в воде". Не исключено, что "водный фактор" окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта", — говорится в материале.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО
25 февраля, 07:38
В тексте уточняется, что с наступлением весны паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину, став стихийным бедствием для городской инфраструктуры и целых регионов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
22 февраля, 23:22
 
ОбществоУКРАИНАКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинООНВСУ
 
 
