Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран стабилизировалась ниже 90 долларов за фунт, что примерно на 12% ниже пикового уровня конца января в более чем 100 долларов, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена мартовских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,2 доллара за фунт. Цена на уран 29 января достигла пикового уровня в 101,55 доллара - выше 100 долларов впервые с 20 февраля 2024 года. Затем показатель некоторое время корректировался, отступив примерно до 85 долларов, а затем закрепился в диапазоне 88-89 долларов.
