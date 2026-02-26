Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт - 26.02.2026
https://1prime.ru/20260226/uran-867838466.html
Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт
Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт - 26.02.2026, ПРАЙМ
Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт
Стоимость биржевых фьючерсов на уран стабилизировалась ниже 90 долларов за фунт, что примерно на 12% ниже пикового уровня конца января в более чем 100 долларов, | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T11:57+0300
2026-02-26T11:57+0300
энергетика
торги
рынок
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4588ada2b9321e0dd6ae4df8bc56d358.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран стабилизировалась ниже 90 долларов за фунт, что примерно на 12% ниже пикового уровня конца января в более чем 100 долларов, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена мартовских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,2 доллара за фунт. Цена на уран 29 января достигла пикового уровня в 101,55 доллара - выше 100 долларов впервые с 20 февраля 2024 года. Затем показатель некоторое время корректировался, отступив примерно до 85 долларов, а затем закрепился в диапазоне 88-89 долларов.
https://1prime.ru/20260214/niger-867480303.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ac019cceb7185afec456fe95c3eeca.jpg
торги, рынок, comex
Энергетика, Торги, Рынок, Comex
11:57 26.02.2026
 
Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт

Стоимость урана стабилизировалась на 12 процентов ниже пика конца января

Символ атома
Символ атома
Символ атома. Архивное фото
© РИА Новости . Лев Носов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран стабилизировалась ниже 90 долларов за фунт, что примерно на 12% ниже пикового уровня конца января в более чем 100 долларов, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена мартовских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,2 доллара за фунт.
Цена на уран 29 января достигла пикового уровня в 101,55 доллара - выше 100 долларов впервые с 20 февраля 2024 года. Затем показатель некоторое время корректировался, отступив примерно до 85 долларов, а затем закрепился в диапазоне 88-89 долларов.
ЭнергетикаТоргиРынокComex
 
 
