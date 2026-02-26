https://1prime.ru/20260226/uran-867838466.html

Цена на уран опустилась ниже 90 долларов за фунт

26.02.2026

2026-02-26T11:57+0300

2026-02-26T11:57+0300

2026-02-26T11:57+0300

энергетика

торги

рынок

comex

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран стабилизировалась ниже 90 долларов за фунт, что примерно на 12% ниже пикового уровня конца января в более чем 100 долларов, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена мартовских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,2 доллара за фунт. Цена на уран 29 января достигла пикового уровня в 101,55 доллара - выше 100 долларов впервые с 20 февраля 2024 года. Затем показатель некоторое время корректировался, отступив примерно до 85 долларов, а затем закрепился в диапазоне 88-89 долларов.

