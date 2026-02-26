ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат

https://1prime.ru/20260226/veb--867835506.html
Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T09:09+0300
2026-02-26T09:09+0300
2026-02-26T09:09+0300
экономика
финансы
россия
андрей клепач
вэб
БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "В 2025 году рост зарплат "тормознулся", но все равно это 4 с лишним процента. Мы ожидаем, что дальше будет то же самое, а также дефицит рабочей силы... Рост доходов населения в 2025-м составил 7,4%, в этом году рост доходов населения замедлится", - отметил Клепач. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
