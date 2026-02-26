Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат - 26.02.2026, ПРАЙМ
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат - 26.02.2026, ПРАЙМ
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат
Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T09:09+0300
2026-02-26T09:09+0300
экономика
финансы
россия
андрей клепач
вэб
БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "В 2025 году рост зарплат "тормознулся", но все равно это 4 с лишним процента. Мы ожидаем, что дальше будет то же самое, а также дефицит рабочей силы... Рост доходов населения в 2025-м составил 7,4%, в этом году рост доходов населения замедлится", - отметил Клепач. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
2026
финансы, россия, андрей клепач, вэб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Андрей Клепач, ВЭБ
09:09 26.02.2026
 
ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат

Клепач: дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в 2026 году сохранятся

БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.
"В 2025 году рост зарплат "тормознулся", но все равно это 4 с лишним процента. Мы ожидаем, что дальше будет то же самое, а также дефицит рабочей силы... Рост доходов населения в 2025-м составил 7,4%, в этом году рост доходов населения замедлится", - отметил Клепач.
Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля
08:16
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАндрей КлепачВЭБ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
