ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат

26.02.2026

ВЭБ ожидает сохранения дефицита рабочей силы и роста зарплат

Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T09:09+0300

2026-02-26T09:09+0300

2026-02-26T09:09+0300

экономика

финансы

россия

андрей клепач

вэб

БЕЛОКУРИХА, 26 фев – ПРАЙМ. Дефицит рабочей силы и рост зарплат в России в этом году сохранятся, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "В 2025 году рост зарплат "тормознулся", но все равно это 4 с лишним процента. Мы ожидаем, что дальше будет то же самое, а также дефицит рабочей силы... Рост доходов населения в 2025-м составил 7,4%, в этом году рост доходов населения замедлится", - отметил Клепач. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.

