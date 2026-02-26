https://1prime.ru/20260226/veb-867833909.html

Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля

Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ

Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля

Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T08:16+0300

2026-02-26T08:16+0300

2026-02-26T08:16+0300

экономика

рынок

финансы

рф

андрей клепач

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg

БАРНАУЛ, 26 фев – ПРАЙМ. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач. "Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.

https://1prime.ru/20260225/rubl-867813295.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, рф, андрей клепач, вэб