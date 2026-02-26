Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля
Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:16+0300
2026-02-26T08:16+0300
экономика
рынок
финансы
рф
андрей клепач
вэб
БАРНАУЛ, 26 фев – ПРАЙМ. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач. "Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
рынок, финансы, рф, андрей клепач, вэб
Экономика, Рынок, Финансы, РФ, Андрей Клепач, ВЭБ
08:16 26.02.2026
 
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля

Клепач: серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
БАРНАУЛ, 26 фев – ПРАЙМ. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции.
"Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач.
"Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля.
Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Вчера, 16:47
 
