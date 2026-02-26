https://1prime.ru/20260226/veb-867833909.html
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля - 26.02.2026, ПРАЙМ
Главный экономист ВЭБ оценил вероятность ослабления курса рубля
Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей... | 26.02.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
финансы
рф
андрей клепач
вэб
БАРНАУЛ, 26 фев – ПРАЙМ. Серьезного ослабления курса рубля в этом году не будет, к концу года прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции. "Серьезного ослабления курса рубля не будет. Есть прогноз на некоторое ослабление, но это означает, что к концу года рубль будет стоить 87-89 (за доллар - ред)", - отметил Клепач. "Хотя для того, чтобы экономика ускорилась, курс рубля надо понизить хотя бы до 92-94", - добавил он. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 76,4678 рубля. Зимняя зерновая конференция проходит в городе Белокуриха Алтайского края.
