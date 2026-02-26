https://1prime.ru/20260226/vengriya--867850023.html
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти по "Дружбе"
2026-02-26T17:25+0300
энергетика
россия
венгрия
рф
киев
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Венгрия отвергает вмешательство Киева в венгерские выборы и требует возобновить поставки нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы продолжаем требовать, чтобы украинцы возобновили поставки нефти в Венгрию, открыли физически вполне пригодный трубопровод, прекратили вмешательство в венгерский избирательный процесс и не создавали чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением, поскольку могут видеть, что мы защитим себя от этого", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
