Венгрия потребовала возобновить поставки нефти по "Дружбе"

Венгрия потребовала возобновить поставки нефти по "Дружбе"

2026-02-26T17:25+0300

БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Венгрия отвергает вмешательство Киева в венгерские выборы и требует возобновить поставки нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы продолжаем требовать, чтобы украинцы возобновили поставки нефти в Венгрию, открыли физически вполне пригодный трубопровод, прекратили вмешательство в венгерский избирательный процесс и не создавали чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением, поскольку могут видеть, что мы защитим себя от этого", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2026

