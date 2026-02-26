https://1prime.ru/20260226/vneshprombank-867837038.html

ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка

2026-02-26T10:52+0300

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать постановление арбитражного суда Московского округа, который в октябре привлек к ответственности по долгам обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка, ориентировочно превышающим 215 миллиардов рублей, четырех бывших топ-менеджеров, сказано в судебных документах, имеющихся у РИА Новости. Судья ВС РФ Ирина Букина, изучив кассационные жалобы бывших первых вице-президентов Алексея Чиркова и Сергея Рязанцева, бывшего вице-президента Максима Сытникова и главбуха Юлии Воронковой, не установила оснований для пересмотра судебного акта окружного суда Судебной коллегией по экономическим спорам. Решение о привлечении к ответственности окружной суд принял по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ранее суды двух инстанций отказывали Агентству. На данный момент к субсидиарной ответственности по долгам Внешпромбанка по заявлению АСВ привлечены также бывший президент, предправления и совладелица банка Лариса Маркус, бывший первый вице-президент Али Аджина и бывший вице-президент Екатерина Глушакова. Как ранее сообщил в суде юрист АСВ, основной ущерб банку принесла выдача безнадежных кредитов на сумму порядка 120 миллиардов рублей, которые одобряли члены правления, а подписывала Маркус. Кроме того, АСВ выявило хищения денег вкладчиков. Теневой бенефициар Внешпромбанка Георгий Беджамов объявлен в международный розыск. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии за хищение у банка более 156 миллиардов рублей. Ранее этот же суд приговорил к 13 годам колонии за то же преступление Маркус, у которой это второй срок. До этого она получила восемь с половиной лет и отбывает наказание.

