ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка - 26.02.2026
ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка
ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка - 26.02.2026, ПРАЙМ
ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка
Верховный суд России решил не пересматривать постановление арбитражного суда Московского округа, который в октябре привлек к ответственности по долгам... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:52+0300
2026-02-26T10:52+0300
финансы
банки
москва
агентство по страхованию вкладов
внешпромбанк
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030422_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_85640e4ee9cfca0e4fc0b800f2bb67ec.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать постановление арбитражного суда Московского округа, который в октябре привлек к ответственности по долгам обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка, ориентировочно превышающим 215 миллиардов рублей, четырех бывших топ-менеджеров, сказано в судебных документах, имеющихся у РИА Новости. Судья ВС РФ Ирина Букина, изучив кассационные жалобы бывших первых вице-президентов Алексея Чиркова и Сергея Рязанцева, бывшего вице-президента Максима Сытникова и главбуха Юлии Воронковой, не установила оснований для пересмотра судебного акта окружного суда Судебной коллегией по экономическим спорам. Решение о привлечении к ответственности окружной суд принял по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ранее суды двух инстанций отказывали Агентству. На данный момент к субсидиарной ответственности по долгам Внешпромбанка по заявлению АСВ привлечены также бывший президент, предправления и совладелица банка Лариса Маркус, бывший первый вице-президент Али Аджина и бывший вице-президент Екатерина Глушакова. Как ранее сообщил в суде юрист АСВ, основной ущерб банку принесла выдача безнадежных кредитов на сумму порядка 120 миллиардов рублей, которые одобряли члены правления, а подписывала Маркус. Кроме того, АСВ выявило хищения денег вкладчиков. Теневой бенефициар Внешпромбанка Георгий Беджамов объявлен в международный розыск. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии за хищение у банка более 156 миллиардов рублей. Ранее этот же суд приговорил к 13 годам колонии за то же преступление Маркус, у которой это второй срок. До этого она получила восемь с половиной лет и отбывает наказание.
финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, внешпромбанк, вс рф
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Внешпромбанк, ВС РФ
10:52 26.02.2026
 
ВС не стал пересматривать решение по долгам Внешпромбанка

ВС подтвердил ответственность четырех экс-топов Внешпромбанка по его долгам

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать постановление арбитражного суда Московского округа, который в октябре привлек к ответственности по долгам обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка, ориентировочно превышающим 215 миллиардов рублей, четырех бывших топ-менеджеров, сказано в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.
Судья ВС РФ Ирина Букина, изучив кассационные жалобы бывших первых вице-президентов Алексея Чиркова и Сергея Рязанцева, бывшего вице-президента Максима Сытникова и главбуха Юлии Воронковой, не установила оснований для пересмотра судебного акта окружного суда Судебной коллегией по экономическим спорам.
Решение о привлечении к ответственности окружной суд принял по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ранее суды двух инстанций отказывали Агентству.
На данный момент к субсидиарной ответственности по долгам Внешпромбанка по заявлению АСВ привлечены также бывший президент, предправления и совладелица банка Лариса Маркус, бывший первый вице-президент Али Аджина и бывший вице-президент Екатерина Глушакова.
Как ранее сообщил в суде юрист АСВ, основной ущерб банку принесла выдача безнадежных кредитов на сумму порядка 120 миллиардов рублей, которые одобряли члены правления, а подписывала Маркус. Кроме того, АСВ выявило хищения денег вкладчиков.
Теневой бенефициар Внешпромбанка Георгий Беджамов объявлен в международный розыск. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии за хищение у банка более 156 миллиардов рублей. Ранее этот же суд приговорил к 13 годам колонии за то же преступление Маркус, у которой это второй срок. До этого она получила восемь с половиной лет и отбывает наказание.
24.02.2026
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом
24 февраля, 13:45
 
