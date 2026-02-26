https://1prime.ru/20260226/vremja-867830409.html

В Курганской области с 1 марта сократят время продажи спиртного

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - ПРАЙМ. Время продажи спиртного в Курганской области с 1 марта сократят с 14 часов до десяти часов в сутки, его можно будет купить с 10.00 до 20.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Депутаты курганской областной думы ужесточили правила продажи алкоголя в регионе. Время реализации спиртного в магазинах сократили с 14 до десяти часов в сутки. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года. Законопроектом устанавливается продажа алкоголя только с 10.00 до 20.00", - говорится в сообщении пресс-службы. Это прямая мера, направленная на снижение рисков, связанных с употреблением спиртного в ночное время, уточнила пресс-служба. Для "наливаек", маскирующихся под кафе, условия становятся жесткими, а для заведений, которые позиционируют себя как полноценные объекты общепита - с официантами, нормальной кухней и посадочными местами, - создали четкие правила, отметила пресс-служба. Согласно тексту пресс-службы, также повысили требования к безопасности и площадям: для получения права продавать алкоголь в сфере общепита, расположенного в многоквартирном доме, теперь необходимо будет обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой, а также иметь зал обслуживания не менее чем 65 квадратных метров. Кроме того, дополнительно выбрали девять социально значимых дат, когда введут запрет на продажу спиртного: это, в том числе, День защиты детей, День России, Рождество, 9 Мая.

