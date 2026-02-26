В "Эксперт РА" оценили прибыль ВТБ и шансы на выплату дивидендов

https://1prime.ru/20260226/vtb-867843089.html

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Отчетность ВТБ по МСФО за 2025 год продемонстрировала почти точное попадание в прогнозы по прибыли и нормативам достаточности капитала, рассказал агентству "Прайм" директор по рейтинговой деятельности "Эксперт РА" Александр Сараев."Рыночная конъюнктура и регуляторный фактор продолжают оказывать давление на маржинальность Банка (как и всего банковского сектора), поэтому такие результаты можно признать вполне успешными", - считает он. Согласно обнародованной накануне отчетности, чистая процентная маржа банка снизилась до 1,4% с 1,7% годом ранее. Чистая прибыль составила 502,1 миллиарда - это на 8,9% меньше чем в 2014 году. Ранее ВТБ ставил целью по прибыли на 2025 год 500 миллиардов рублей, и этот прогноз немного перевыполнен. В 2026 году банк планирует заработать 600–650 миллиардов рублей чистой прибыли. Чистые процентные доходы группы год к году сократились на 11%, до 433,6 миллиардов рублей Наибольшая просадка была в первом и втором кварталах, а во втором полугодии доходы начали восстанавливаться. За период октябрь—декабрь 2025 чистые процентные доходы достигли 165,7 миллиардов рублей, что в 2,5 раза превышает значения за аналогичный период 2024 года. "ВТБ в отличие от многих банков сумел преодолеть негатив", - констатирует Сараев. Расходы банка на резервы по итогам 2025 года экстремально выросли — в десять раз, до 200,3 миллиардов рублей, что тоже норма для банковского сектора в текущих условиях. При этом норматив достаточности собственных средств ВТБ по-прежнему превышает требуемые значения с учетом надбавок. Кредитный портфель за год немного увеличился (на 3,1%), при этом кредиты юрлицам подросли, а физлицам – упали. Параметры доли стрессовых кредитов в портфеле при очевидном давлении негативной рыночной конъюнктуры остаются приемлемыми: доля неработающих кредитов (NPL) составила 3,5%, что выглядит очень неплохо. При этом комиссионные доходы банка к 2024 году выросли на 14% до 307 миллиардов рублей. Увеличились и прочие операционные доходы. "В целом показатели ВТБ находятся в рыночном тренде и выглядят вполне обнадеживающими. Динамику финансового результата сдерживает качество кредитного портфеля и стоимость риска, но это не стало неожиданностью", - отметил эксперт. В результате получение прибыли более чем в 500 миллиардов рублей при достаточно стабильных показателях капитальной позиции позволяет даже планировать дивиденды - менеджмент ВТБ выступает за выплату части прибыли, но это будет акционерное решение, заключил он.

