Мировая выплавка стали в январе сократилась на 6,5%

2026-02-26T14:00+0300

экономика

мировая экономика

украина

рф

европа

wsa

ес

снг

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в январе сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 147,3 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в январе составило 147,3 миллиона тонн, что на 6,5% меньше по сравнению с январем 2025 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины в отчетном месяце снизилась на 8,6% - до 6,5 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 7,4% - до 5,5 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,3 миллиона тонн стали, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС - 3,7 миллиона тонн (рост на 4,4%). Страны Африки выпустили 2 миллиона тонн, увеличив показатель на 5,8%. Выплавка стали в Северной Америке снизилась на 0,6% - до 9,2 миллиона тонн. В Южной Америке показатель также уменьшился, на 1,2%, до 3,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 3,3% - до 7,1 миллиона тонн. Ближний Восток нарастил выплавку на 12,6% - до 4,8 миллиона тонн. Другие страны Азии, а также Океании в сентябре произвели 107,6 миллиона тонн стали, что на 8,6% ниже в годовом выражении. В Китае выплавка уменьшилась на 13,9%, до 75,3 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 10,5% - до 15,1 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.

2026

