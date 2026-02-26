Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" подал в суд иск к Volvo и сразу отозвал его - 26.02.2026
"Яндекс" подал в суд иск к Volvo и сразу отозвал его
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам 25 февраля зарегистрировал иск ООО "Яндекс" к шведской Volvo Car Corporation и в тот же день – ходатайство "Яндекса" о возвращении искового заявления, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Третьим лицом в карточке дела указан Роспатент. Предмет и основания исковых требований, а также причины отзыва иска не сообщаются. "Яндекс" в настоящее время ведет в этом суде несколько разбирательств с иностранными структурами. Так, российская интернет-компания просит суд аннулировать 42 товарных знака британского автомобильного производителя Jaguar Land Rover, чтобы устранить препятствия для регистрации своих сходных брендов "Яндекс Ровер", Yandex Rover и Rover. Кроме того, "Яндекс" оспаривает регистрацию четырьмя иностранными компаниями товарных знаков со словесным элементом "Go", требуя прекратить правовую охрану этих брендов в России. Компания Volvo, основанная в 1927 году - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Число сотрудников компании превышает 104 тысячи человек.
