Юань снижается к рублю на Мосбирже после сильного роста накануне

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг снижается после сильного роста накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск падал на 7 копеек (-0,6%), до 11,22 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,2-11,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,86 против 6,841 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,75 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг с утра по инерции подскакивал до 11,36 рубля - максимума с 8 января. Однако затем быстро перешел к снижению, корректируя стремительный рост среды - сразу на 24 копейки. "Рынок в среду отыграл немедленно сигнал об изменении бюджетного правила: рубль оказался под давлением. Однако в четверг отмечаются попытки коррекции в обратную сторону. Впрочем, сохраняется дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +10,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +10,4% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.31 мск падала на 1,5%, до 69,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Возвращаясь к теме ужесточения бюджетного правила, Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global отмечает, что при более низкой цене отсечения объемы продаж валюты по бюджетному правилу сокращаются. "Предложение валюты на рынке уменьшается, что создает давление на рубль. В нашем базовом сценарии ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля и росту курса доллара в диапазон 80–86 рублей уже во втором полугодии 2026 года. При этом инфляция может замедлиться быстрее, что станет ключевым аргументом для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ во втором полугодии", - добавляет он. Ослабление рубля – это, в первую очередь история про бюджет, а не про геополитику и нефть, полагает Силаев из УК "Альфа-капитал". "В ближайшие дни доллар, по всей видимости, будет торговаться в диапазоне 77–78,5 рубля. Вчерашнее заявление Силуанова смещает структурный баланс: если раньше бюджетные продажи валюты давали рублю опору, то постепенное снижение цены отсечения де-факто уменьшает этот буфер", - резюмирует он.

