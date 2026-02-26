https://1prime.ru/20260226/yuan-867836287.html
Юань открыл торги четверга ростом
Юань открыл торги четверга ростом - 26.02.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги четверга ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:05+0300
2026-02-26T10:05+0300
2026-02-26T10:06+0300
экономика
торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,33 рубля.
https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, юань
Юань открыл торги четверга ростом
Курс юаня в начале торгов четверга повышается до 11,33 рубля
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,33 рубля.
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин