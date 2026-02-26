https://1prime.ru/20260226/yuan-867836287.html

Юань открыл торги четверга ростом

Юань открыл торги четверга ростом - 26.02.2026, ПРАЙМ

Юань открыл торги четверга ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T10:05+0300

2026-02-26T10:05+0300

2026-02-26T10:06+0300

экономика

торги

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,33 рубля.

https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, юань