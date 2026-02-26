https://1prime.ru/20260226/zakharova-867846527.html
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти действия без сомнения угрожают энергобезопасности и этих стран (Венгрии, Словакии - ред.), и для европейского континента в целом. Эта акция киевского режима вызвала справедливые возмущения венгерских и словацких властей, они расценили подробные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. На этом фоне отсутствие должной реакции со стороны евроинститутов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой либо реакции на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
