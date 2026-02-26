Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/zakharova-867846527.html
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"
Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя,... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:15+0300
2026-02-26T16:15+0300
энергетика
газ
венгрия
словакия
украина
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859630897_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_18768d2b0e3f40050a510bff23a7af45.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти действия без сомнения угрожают энергобезопасности и этих стран (Венгрии, Словакии - ред.), и для европейского континента в целом. Эта акция киевского режима вызвала справедливые возмущения венгерских и словацких властей, они расценили подробные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. На этом фоне отсутствие должной реакции со стороны евроинститутов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой либо реакции на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
https://1prime.ru/20260225/zakharova-867799294.html
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859630897_0:281:2048:1817_1920x0_80_0_0_fb73eb327c29bf6a93b43fbeb0cb7d05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, словакия, украина, мария захарова, мид рф
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ
16:15 26.02.2026
 
Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"

Захарова: перекрытие Киевом транзита по "Дружбе" угрожает энергобезопасности ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти действия без сомнения угрожают энергобезопасности и этих стран (Венгрии, Словакии - ред.), и для европейского континента в целом. Эта акция киевского режима вызвала справедливые возмущения венгерских и словацких властей, они расценили подробные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. На этом фоне отсутствие должной реакции со стороны евроинститутов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой либо реакции на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Захарова пошутила о том, чего не хватает Киеву для членства в ЕС
Вчера, 09:36
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯСЛОВАКИЯУКРАИНАМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала