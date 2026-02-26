https://1prime.ru/20260226/zakharova-867846527.html

Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"

Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе" - 26.02.2026, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала перекрытие Украиной транзита по "Дружбе"

Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя,... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T16:15+0300

2026-02-26T16:15+0300

2026-02-26T16:15+0300

энергетика

газ

венгрия

словакия

украина

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859630897_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_18768d2b0e3f40050a510bff23a7af45.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти действия без сомнения угрожают энергобезопасности и этих стран (Венгрии, Словакии - ред.), и для европейского континента в целом. Эта акция киевского режима вызвала справедливые возмущения венгерских и словацких властей, они расценили подробные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. На этом фоне отсутствие должной реакции со стороны евроинститутов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой либо реакции на украинские удары по нефтепроводу "Дружба", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

https://1prime.ru/20260225/zakharova-867799294.html

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, словакия, украина, мария захарова, мид рф