"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
26.02.2026
общество
мировая экономика
украина
германия
владимир зеленский
йоханн вадефуль
мид рф
die welt
мария захарова
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.В публикации указали, что глава немецкого министерства, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени."Конечно, приятно, что наших политиков чествуют за то, что они так щедро разбрасываются деньгами немецких налогоплательщиков. В нашей стране рушатся школы, цены на продукты и жилье постоянно растут, а система здравоохранения находится на грани коллапса, но для Украины у нас есть все в избытке", — пожаловался Baltar."Это пощечина Вадефулю, которому, похоже, нужно быть еще более щедрым!" — написал Gerd M."Медаль ради того, чтобы война продолжалась?" — поинтересовался Dietmar K."Орденом первой степени наградят как только переведут следующие сто миллиардов", — пошутил Günter B."Мы дошли до такой степени, что члены правительства получают медали за рубежом за обещание выделить средства местных налогоплательщиков полностью коррумпированной стране", — подытожила Gabriele E.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.
