Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867848021.html
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:43+0300
2026-02-26T16:43+0300
общество
мировая экономика
украина
германия
владимир зеленский
йоханн вадефуль
мид рф
die welt
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.В публикации указали, что глава немецкого министерства, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени."Конечно, приятно, что наших политиков чествуют за то, что они так щедро разбрасываются деньгами немецких налогоплательщиков. В нашей стране рушатся школы, цены на продукты и жилье постоянно растут, а система здравоохранения находится на грани коллапса, но для Украины у нас есть все в избытке", — пожаловался Baltar."Это пощечина Вадефулю, которому, похоже, нужно быть еще более щедрым!" — написал Gerd M."Медаль ради того, чтобы война продолжалась?" — поинтересовался Dietmar K."Орденом первой степени наградят как только переведут следующие сто миллиардов", — пошутил Günter B."Мы дошли до такой степени, что члены правительства получают медали за рубежом за обещание выделить средства местных налогоплательщиков полностью коррумпированной стране", — подытожила Gabriele E.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.
https://1prime.ru/20260226/plan-867847711.html
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867847894.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, германия, владимир зеленский, йоханн вадефуль, мид рф, die welt, мария захарова
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Йоханн Вадефуль, МИД РФ, Die Welt, Мария Захарова
16:43 26.02.2026
 

"Дошли до такой степени". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.
В публикации указали, что глава немецкого министерства, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени.
"Конечно, приятно, что наших политиков чествуют за то, что они так щедро разбрасываются деньгами немецких налогоплательщиков. В нашей стране рушатся школы, цены на продукты и жилье постоянно растут, а система здравоохранения находится на грани коллапса, но для Украины у нас есть все в избытке", — пожаловался Baltar.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России
16:40
"Это пощечина Вадефулю, которому, похоже, нужно быть еще более щедрым!" — написал Gerd M.
"Медаль ради того, чтобы война продолжалась?" — поинтересовался Dietmar K.
"Орденом первой степени наградят как только переведут следующие сто миллиардов", — пошутил Günter B.
"Мы дошли до такой степени, что члены правительства получают медали за рубежом за обещание выделить средства местных налогоплательщиков полностью коррумпированной стране", — подытожила Gabriele E.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за "грязной" выходки Запада
16:42
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийЙоханн ВадефульМИД РФDie WeltМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала