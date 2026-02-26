https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме - 26.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме
Лидеры иностранных государств якобы советовали киевским властям не поднимать вопрос о Крыме после его присоединения к России в 2014 году, утверждает Владимир... | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры иностранных государств якобы советовали киевским властям не поднимать вопрос о Крыме после его присоединения к России в 2014 году, утверждает Владимир Зеленский. "Украине советовали молчать", — написал он в своем Telegram-канале.В начале декабря Зеленский признал невозможность вернуть контроль над Крымом.В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
