Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме - 26.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме
2026-02-26T17:38+0300
2026-02-26T17:38+0300
крым
украина
россия
лнр
сергей лавров
владимир зеленский
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры иностранных государств якобы советовали киевским властям не поднимать вопрос о Крыме после его присоединения к России в 2014 году, утверждает Владимир Зеленский. "Украине советовали молчать", — написал он в своем Telegram-канале.В начале декабря Зеленский признал невозможность вернуть контроль над Крымом.В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
крым
украина
лнр
херсонская область
крым, украина, россия, лнр, сергей лавров, владимир зеленский, херсонская область
КРЫМ, УКРАИНА, РОССИЯ, ЛНР, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Херсонская область
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры иностранных государств якобы советовали киевским властям не поднимать вопрос о Крыме после его присоединения к России в 2014 году, утверждает Владимир Зеленский.
"Украине советовали молчать", — написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
В начале декабря Зеленский признал невозможность вернуть контроль над Крымом.
В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
КРЫМ УКРАИНА РОССИЯ ЛНР Сергей Лавров Владимир Зеленский Херсонская область
 
 
