Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме

Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры иностранных государств якобы советовали киевским властям не поднимать вопрос о Крыме после его присоединения к России в 2014 году, утверждает Владимир Зеленский. "Украине советовали молчать", — написал он в своем Telegram-канале.В начале декабря Зеленский признал невозможность вернуть контроль над Крымом.В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.

