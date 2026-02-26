https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867858144.html

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative."Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьезны, что премьер-министр Орбан даже счел необходимым задействовать вооруженные силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины", — говорится в материале.Издание также отмечает, что поддержка Киева со стороны ЕС против стран-членов вызывает ошеломление и создает тревожный прецедент."В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель — и разрушает доверие к себе. Ему не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать", — отмечается в тексте.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.

