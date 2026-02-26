Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Повышает ставки": выходка Зеленского вызвала удивление на Западе - 26.02.2026
"Повышает ставки": выходка Зеленского вызвала удивление на Западе
"Повышает ставки": выходка Зеленского вызвала удивление на Западе - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Повышает ставки": выходка Зеленского вызвала удивление на Западе
Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative.
мировая экономика
венгрия
киев
словакия
владимир зеленский
петер сийярто
ес
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative."Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьезны, что премьер-министр Орбан даже счел необходимым задействовать вооруженные силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины", — говорится в материале.Издание также отмечает, что поддержка Киева со стороны ЕС против стран-членов вызывает ошеломление и создает тревожный прецедент."В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель — и разрушает доверие к себе. Ему не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать", — отмечается в тексте.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
венгрия
киев
словакия
мировая экономика, венгрия, киев, словакия, владимир зеленский, петер сийярто, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Киев, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, ЕС
22:45 26.02.2026 (обновлено: 22:47 26.02.2026)
 
"Повышает ставки": выходка Зеленского вызвала удивление на Западе

TEC: атака Зеленского на Словакию и Венгрию повышает ставки в конфликте

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию в отношениях между странами, пишет издание European Conservative.

"Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьезны, что премьер-министр Орбан даже счел необходимым задействовать вооруженные силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
24 февраля, 17:47
Издание также отмечает, что поддержка Киева со стороны ЕС против стран-членов вызывает ошеломление и создает тревожный прецедент.
"В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель — и разрушает доверие к себе. Ему не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать", — отмечается в тексте.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Зеленский обратился с требованием к Западу
24 февраля, 14:38
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯКиевСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕС
 
 
