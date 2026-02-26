https://1prime.ru/20260226/zoloto--867835642.html

Золото дешевеет в четверг утром - 26.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, - до 5 214,36 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов среды котировки слабо выросли - на 0,04%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,82% - до 89,335 доллара за унцию. На динамику котировок золота могут оказывать влияние как макроэкономические, так и геополитические факторы. "Изменение котировок золота отражает пересмотр цен в связи с новой политической неопределенностью вокруг импортных пошлин, геополитическими опасениями и ослаблением курса доллара", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Позднее в четверг аналитики будут следить за проведением нового раунда переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье в Женеве. Кроме того, Верховный суд США на прошлой неделе признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.

