Золото дешевеет в четверг утром - 26.02.2026
Золото дешевеет в четверг утром
Золото дешевеет в четверг утром - 26.02.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет в четверг утром
Стоимость золота снижается в четверг утром после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T09:14+0300
2026-02-26T09:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, - до 5 214,36 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов среды котировки слабо выросли - на 0,04%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,82% - до 89,335 доллара за унцию. На динамику котировок золота могут оказывать влияние как макроэкономические, так и геополитические факторы. "Изменение котировок золота отражает пересмотр цен в связи с новой политической неопределенностью вокруг импортных пошлин, геополитическими опасениями и ослаблением курса доллара", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Позднее в четверг аналитики будут следить за проведением нового раунда переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье в Женеве. Кроме того, Верховный суд США на прошлой неделе признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
09:14 26.02.2026
 
Золото дешевеет в четверг утром

Золото дешевеет после слабого роста цены днем ранее

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,23%, - до 5 214,36 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов среды котировки слабо выросли - на 0,04%.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,82% - до 89,335 доллара за унцию.
На динамику котировок золота могут оказывать влияние как макроэкономические, так и геополитические факторы.
"Изменение котировок золота отражает пересмотр цен в связи с новой политической неопределенностью вокруг импортных пошлин, геополитическими опасениями и ослаблением курса доллара", - цитирует агентство Рейтер стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
Позднее в четверг аналитики будут следить за проведением нового раунда переговоров между США и Ираном по иранскому ядерному досье в Женеве.
Кроме того, Верховный суд США на прошлой неделе признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
