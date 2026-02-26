Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026
Золото дешевеет на данных по рынку труда США
Золото дешевеет на данных по рынку труда США - 26.02.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет на данных по рынку труда США
Биржевая стоимость золота в мире снижается после публикации статистики американского рынка труда, при этом общий тренд остаётся повышательным, следует из данных | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире снижается после публикации статистики американского рынка труда, при этом общий тренд остаётся повышательным, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 44,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,85%, до 5 181,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 4,93% - до 86,503 доллара за унцию, следует из данных торгов. Ранее в четверг министерство труда США опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля. Показатель увеличился лишь на 4 тысячи, до 212 тысяч, при прогнозе роста до 215 тысяч. При этом общее количество получающих пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля, снизилось на 31 тысячу и составило 1,833 миллиона. Аналитики в связи с этим отмечают, что несмотря на временное снижение цен на рынке сохраняются факторы, поддерживающие спрос на драгоценный металл, включая постоянные попытки президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на импортные пошлины. "Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Ираном и США, а также неопределенность в отношении мировой экономики в связи с тарифами Трампа служат катализатором роста (цен на золото-ред.)", - заявил агентству Рейтер внешний аналитик банковской группы Swissquote Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).
17:50 26.02.2026
 
Золото дешевеет на данных по рынку труда США

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире снижается после публикации статистики американского рынка труда, при этом общий тренд остаётся повышательным, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 44,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,85%, до 5 181,7 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 4,93% - до 86,503 доллара за унцию, следует из данных торгов.
Ранее в четверг министерство труда США опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля. Показатель увеличился лишь на 4 тысячи, до 212 тысяч, при прогнозе роста до 215 тысяч.
При этом общее количество получающих пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля, снизилось на 31 тысячу и составило 1,833 миллиона.
Аналитики в связи с этим отмечают, что несмотря на временное снижение цен на рынке сохраняются факторы, поддерживающие спрос на драгоценный металл, включая постоянные попытки президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на импортные пошлины.
"Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Ираном и США, а также неопределенность в отношении мировой экономики в связи с тарифами Трампа служат катализатором роста (цен на золото-ред.)", - заявил агентству Рейтер внешний аналитик банковской группы Swissquote Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).
