Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов
2026-02-27T09:32+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26%, до 386 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 229 тысяч тонн маргарина на сумму более 386 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт в весе остался на прежнем уровне, а в деньгах вырос на 26%", - говорится в сообщении. В первую пятерку импортеров входят Казахстан (более 106 миллионов долларов), Узбекистан (более 52 миллионов), Таджикистан (более 46 миллионов), Белоруссия (более 46 миллионов), а также Азербайджан (около 33 миллионов долларов). Отмечается, что Россия впервые экспортировала маргарин в Норвегию (более чем на 2,2 миллиона долларов), а также возобновила с 2022 года поставки в ОАЭ (около 600 тысяч долларов).
