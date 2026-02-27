Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов - 27.02.2026
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов - 27.02.2026, ПРАЙМ
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов
Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26%, до 386 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта,... | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26%, до 386 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 229 тысяч тонн маргарина на сумму более 386 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт в весе остался на прежнем уровне, а в деньгах вырос на 26%", - говорится в сообщении. В первую пятерку импортеров входят Казахстан (более 106 миллионов долларов), Узбекистан (более 52 миллионов), Таджикистан (более 46 миллионов), Белоруссия (более 46 миллионов), а также Азербайджан (около 33 миллионов долларов). Отмечается, что Россия впервые экспортировала маргарин в Норвегию (более чем на 2,2 миллиона долларов), а также возобновила с 2022 года поставки в ОАЭ (около 600 тысяч долларов).
бизнес, россия, сша, казахстан, узбекистан, агроэкспорт
Экспорт маргарина из России вырос в 2025 году на 26 процентов

Экспорт маргарина из России в 2025 г вырос на 26%, до 386 миллионов долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство маргарина
Производство маргарина. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Экспорт маргарина из России в прошлом году вырос на 26%, до 386 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше почти 229 тысяч тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки почти 229 тысяч тонн маргарина на сумму более 386 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт в весе остался на прежнем уровне, а в деньгах вырос на 26%", - говорится в сообщении.
В первую пятерку импортеров входят Казахстан (более 106 миллионов долларов), Узбекистан (более 52 миллионов), Таджикистан (более 46 миллионов), Белоруссия (более 46 миллионов), а также Азербайджан (около 33 миллионов долларов).
Отмечается, что Россия впервые экспортировала маргарин в Норвегию (более чем на 2,2 миллиона долларов), а также возобновила с 2022 года поставки в ОАЭ (около 600 тысяч долларов).
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
