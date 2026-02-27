https://1prime.ru/20260227/agronom-867863655.html

Агроном объяснил, будут ли испанские слизни атаковать огороды россиян

Агроном объяснил, будут ли испанские слизни атаковать огороды россиян - 27.02.2026, ПРАЙМ

Агроном объяснил, будут ли испанские слизни атаковать огороды россиян

Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян - спорно, прокомментировал РИА Новости... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T05:17+0300

2026-02-27T05:17+0300

2026-02-27T05:31+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863655.jpg?1772159467

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Зима в этом году снежная и морозная, поэтому говорить, что испанские слизни не будут атаковать огороды россиян - спорно, прокомментировал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор. "Нынешняя зима снежная и одновременно местами морозная, поэтому сказать, что слизней не будет, это спорно, какой эффект от сочетания морозов и снежного покрова будет преобладать, сказать сложно", - отметил Косогор. Он объяснил, что испанские слизни приноровились "жить" в России, но взрослые особи все еще боятся холодов. Перезимовать могут только их яйца, отложенные в почве, компосте, под толстым слоем листвы, под досками или в других укрытиях. "Обычно слизни откладывают яйца в сентябре, и снег позволяет скрыть кладку яиц и защитить от мороза, зима без снега, резкие морозы или промерзание почвы до 10-15 сантиметров могут уничтожить кладку", - добавил агроном. Чтобы слизни не откладывали яйца, Косогор посоветовал убирать потенциальные укрытия, где слизни обычно откладывают яйца - доски, плёнку, кучи травы и компост на грядках. Также стоит прорыхлить почву - это разрушит кладки в земле. Помогут и сухие ловушки: золу, известь или табачную пыль можно рассыпать по влажным местам, и слизни туда не пойдут, заключил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40