В АКОРТ предсказали дальнейший спад цен на огурцы

2026-02-27T20:43+0300

бизнес

россия

росстат

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Инфляция в России на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,14%, сообщил в пятницу Росстат. Огурцы подешевели на 3,8%. "По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он. Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.

