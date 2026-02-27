Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ предсказали дальнейший спад цен на огурцы - 27.02.2026
В АКОРТ предсказали дальнейший спад цен на огурцы
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Инфляция в России на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,14%, сообщил в пятницу Росстат. Огурцы подешевели на 3,8%. "По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он. Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.
20:43 27.02.2026
 
В АКОРТ предсказали дальнейший спад цен на огурцы

АКОРТ: огурцы в России продолжат дешеветь по мере увеличения светового дня

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Огурцы в России продолжат дешеветь по мере дальнейшего роста светового дня, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Инфляция в России на неделе с 17 по 24 февраля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,14%, сообщил в пятницу Росстат. Огурцы подешевели на 3,8%.
"По мере дальнейшего роста светового дня следует ожидать дальнейшей коррекции цен на огурцы в сторону снижения", - сообщил он.
Он отметил, что данные федеральных торговых сетей подтверждают начало тренда по снижению цен на огурцы: за последнюю неделю минимальная стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась в среднем на 7,5%, до 266 рублей за килограмм.
