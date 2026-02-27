https://1prime.ru/20260227/aktsii-867882893.html
Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59%
Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59% - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59%
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,49% и на 0,59% за февраль, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T18:58+0300
2026-02-27T18:58+0300
2026-02-27T18:58+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,49% и на 0,59% за февраль, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 799,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 153,92 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 1 141,13 пункта. За февраль индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,62%, РТС - на 1,42%.
https://1prime.ru/20260227/netflix-867867371.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59%
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,49% и на 0,59% за февраль