https://1prime.ru/20260227/aktsii-867882893.html

Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59%

Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59% - 27.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за февраль вырос на 0,59%

Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,49% и на 0,59% за февраль, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T18:58+0300

2026-02-27T18:58+0300

2026-02-27T18:58+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,49% и на 0,59% за февраль, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 799,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 153,92 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 1 141,13 пункта. За февраль индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,62%, РТС - на 1,42%.

https://1prime.ru/20260227/netflix-867867371.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс