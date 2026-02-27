Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/aktsii-867884008.html
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы, как и февраль, ростом на фоне подорожавшей нефти и успешных корпоративных отчетов за 2025 год, | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T19:15+0300
2026-02-27T19:15+0300
рынок
торги
украина
сша
иран
мосбиржа
ртс
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы, как и февраль, ростом на фоне подорожавшей нефти и успешных корпоративных отчетов за 2025 год, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 799,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 153,92 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 1 141,13 пункта. За февраль индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,62%, РТС - на 1,42%. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожает на 2,71%, до 72,76 доллара за баррель. Торги 27 февраля на российских фондовых площадках проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи преодолевал отметку в 2800 пунктов, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Покупки российских акций стимулировали публикации успешных корпоративных отчетов за 2025 год и повышение цен на нефть, пояснила она. "Почти всю уходящую неделю индекс Мосбиржи провел под 2800 пунктов. Пару раз рубеж поддавался было, но сил удержаться над ним не хватало. В основном покупателей сдерживала геополитическая неопределенность. Инвесторы в ожидании вводных по следующему раунду переговоров по Украине. Вместе с тем прогнозы дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ в марте становятся более уверенными", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешнем треке продолжился переговорный процесс между США и Ираном по "ядерной сделке", добавил он. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Русала" (+2,55%), "ЭН+ Груп" (+2,46%), "Акрона" (+2,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,14%) и обыкновенные акции "Русснефти" (+2,01%). "В лидеры роста на ожиданиях выгодного для его бизнеса ослабления рубля вышел "Русал". В аутсайдерах из-за отказа представить годовые результаты по РСБУ оказалась ТГК-1", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции ТГК-1 (-1,53%), "Интер РАО" (-1,09%), "Мечела" (-0,85%), АФК "Система" (-0,84%) и "Озона" (-0,76%). Прогнозы Мильчакова полагает, что 2 марта индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2750-2850 пунктов. "Без появления новых сигналов с геополитического фронта динамика рынка акций может оставаться невнятной. Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели - 2720-2820 пунктов", - заключил Шепелев.
https://1prime.ru/20260227/dollar-867869060.html
https://1prime.ru/20260227/bitkoin-867879257.html
украина
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, украина, сша, иран, мосбиржа, ртс, русал
Рынок, Торги, УКРАИНА, США, ИРАН, Мосбиржа, РТС, Русал
19:15 27.02.2026
 
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом

Российский рынок акций закрыл пятничные торги ростом на подорожавшей нефти

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы, как и февраль, ростом на фоне подорожавшей нефти и успешных корпоративных отчетов за 2025 год, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 799,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 153,92 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 1 141,13 пункта.
За февраль индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,62%, РТС - на 1,42%.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожает на 2,71%, до 72,76 доллара за баррель.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Аналитик назвала нынешний курс доллара справедливым
10:01
Торги 27 февраля на российских фондовых площадках проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи преодолевал отметку в 2800 пунктов, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Покупки российских акций стимулировали публикации успешных корпоративных отчетов за 2025 год и повышение цен на нефть, пояснила она.
"Почти всю уходящую неделю индекс Мосбиржи провел под 2800 пунктов. Пару раз рубеж поддавался было, но сил удержаться над ним не хватало. В основном покупателей сдерживала геополитическая неопределенность. Инвесторы в ожидании вводных по следующему раунду переговоров по Украине. Вместе с тем прогнозы дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ в марте становятся более уверенными", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
На внешнем треке продолжился переговорный процесс между США и Ираном по "ядерной сделке", добавил он.

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Русала" (+2,55%), "ЭН+ Груп" (+2,46%), "Акрона" (+2,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,14%) и обыкновенные акции "Русснефти" (+2,01%).
"В лидеры роста на ожиданиях выгодного для его бизнеса ослабления рубля вышел "Русал". В аутсайдерах из-за отказа представить годовые результаты по РСБУ оказалась ТГК-1", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения - акции ТГК-1 (-1,53%), "Интер РАО" (-1,09%), "Мечела" (-0,85%), АФК "Система" (-0,84%) и "Озона" (-0,76%).
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Аналитик дал прогноз по биткоину на конец 2026 года
16:41

Прогнозы

Мильчакова полагает, что 2 марта индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2750-2850 пунктов.
"Без появления новых сигналов с геополитического фронта динамика рынка акций может оставаться невнятной. Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели - 2720-2820 пунктов", - заключил Шепелев.
 
РынокТоргиУКРАИНАСШАИРАНМосбиржаРТСРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала