Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы ростом

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы, как и февраль, ростом на фоне подорожавшей нефти и успешных корпоративных отчетов за 2025 год, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 799,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 153,92 пункта, долларовый РТС - на 0,29%, до 1 141,13 пункта. За февраль индекс Мосбиржи подрос на 0,59%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,62%, РТС - на 1,42%. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожает на 2,71%, до 72,76 доллара за баррель. Торги 27 февраля на российских фондовых площадках проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи преодолевал отметку в 2800 пунктов, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Покупки российских акций стимулировали публикации успешных корпоративных отчетов за 2025 год и повышение цен на нефть, пояснила она. "Почти всю уходящую неделю индекс Мосбиржи провел под 2800 пунктов. Пару раз рубеж поддавался было, но сил удержаться над ним не хватало. В основном покупателей сдерживала геополитическая неопределенность. Инвесторы в ожидании вводных по следующему раунду переговоров по Украине. Вместе с тем прогнозы дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ в марте становятся более уверенными", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешнем треке продолжился переговорный процесс между США и Ираном по "ядерной сделке", добавил он. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Русала" (+2,55%), "ЭН+ Груп" (+2,46%), "Акрона" (+2,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,14%) и обыкновенные акции "Русснефти" (+2,01%). "В лидеры роста на ожиданиях выгодного для его бизнеса ослабления рубля вышел "Русал". В аутсайдерах из-за отказа представить годовые результаты по РСБУ оказалась ТГК-1", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции ТГК-1 (-1,53%), "Интер РАО" (-1,09%), "Мечела" (-0,85%), АФК "Система" (-0,84%) и "Озона" (-0,76%). Прогнозы Мильчакова полагает, что 2 марта индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2750-2850 пунктов. "Без появления новых сигналов с геополитического фронта динамика рынка акций может оставаться невнятной. Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели - 2720-2820 пунктов", - заключил Шепелев.
