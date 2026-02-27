https://1prime.ru/20260227/aktsii-867886619.html

Аналитики ожидают рост российского рынка акций за март

2026-02-27T21:06+0300

2026-02-27T21:06+0300

2026-02-27T21:06+0300

рынок

акции

индексы

сша

рф

украина

михаил зельцер

елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за март на 2,4% - до 2865 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится более чем на 2 доллара - до 70,1 доллара за баррель, а курс евро на форексе – поднимется на полцента, до 1,187 доллара, инфляция за месяц составит 0,43%, а цена золота останется около 5230 долларов за тройскую унцию, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за март вырастет на 37 копеек - до 11,57 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, подскочит на 2,36 рубля, до 79,63 рублей, евро – на 2,90 рубля, до 94,2 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков Драйверами роста могут стать: затухание инфляции и дальнейшее снижение ключевой ставки на заседании ЦБ 20 марта — еще на 50 базисных пунктов, до 15% и продолжение переговоров по урегулированию украинского конфликта, делится Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Геополитическая обстановка в мире, скорее всего, останется неопределённой, переговоры России, Украины и США, которые пройдут в начале марта в Абу-Даби, вряд ли станут прорывными. Вопрос об отмене или смягчении санкций США против российского бизнеса пока поставлен на паузу", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В марте инвесторы на глобальном рынке в первую очередь будут следить за ситуацией на геополитическом фронте", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По его словам, дальнейшее развитие торговых отношений США с другими странами после признания пошлин на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) незаконными, ход переговорного процесса между США и Ираном, напряженность вокруг Кубы – все эти события способны оказать значимое влияние на динамику мировых фондовых индексов, а также создать дополнительную волатильность на рынках сырьевых товаров. Банк России в марте, скорее всего, вновь понизит ключевую ставку не менее чем на 50 базисных пунктов, опираясь на сохраняющееся движение инфляции ниже средней границы своего базового прогноза, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Март должен прояснить, насколько фундаментальный характер носит выросшее недоверие инвесторов к акциям технологических гигантов. Намерение увеличить инвестиции в ИИ-сегмент может снизить темпы развития компаний и сократить отчисления дивидендов на ближайшие годы", - отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В фокусе марта останется и геополитика: неопределённость действий президента США Дональда Трампа после отмены Верховным судом США большинства введённых тарифов возросла, не исключено, что администрация президента вновь может предпринять более жёсткие меры торгового протекционизма в ответ, что вновь вызовет опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики, добавил он. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в марте останется в ожидании геополитических новостей: в частности, следующий раунд переговоров по Украине назначен на начало месяца", - делится Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Восстановить импульс к уверенному росту, однако, скорее всего удастся лишь в случае прорывов в заключении мирного соглашения. ЕС при этом, вероятно, продолжит попытки принятия 20-го пакета антироссийских санкций, которые могут быть направлены прежде всего против теневого флота РФ", - добавила она. Рубль под давлением Намерения правительства ужесточить бюджетное правило выступают в пользу ослабления рубля, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Курс доллара ожидается в диапазоне 82–84 рубля, евро - в диапазоне 93–95 рублей, юаня - 11,3–11,5 рубля", - оценивает он. Значимое снижение цены отсечения (и, соответственно, продаж валюты в рамках бюджетного правила) может спровоцировать движение курса юаня к отметке 11,4 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Кроме того, Минфин РФ может объявить о возобновлении покупок валюты и золота в ФНБ, особенно на фоне выросших мировых цен на нефть, что будет оказывать негативное давление на рубль, отмечает Мильчакова из Freedom Finance Global. Впрочем, рубль в марте продолжит получать поддержку из-за больших объемов продажи валюты со стороны Банка России и компаний нефтегазового сектора – под налоговые отчисления, считает Богдан Зварич из ПСБ. Этот фактор сдержит ослабление рубля, вызванное инвестиционным спросом на валюту на фоне ожиданий изменения параметров бюджетного правила, добавляет он. Динамика индексов "Российские акции смогут едва преодолеть отметку 2800 по индексу Мосбиржи на фоне завершения сезона отчетности и формирования дивидендных портфелей: снижение ключевой ставки краткосрочно делает предпочтительными инвестиции в облигации", - рассказал Вайсберг из ИК "Регион". "В марте российский фондовый рынок может перейти к росту. Поддержку котировкам акций окажет ожидание инвесторами дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и продолжения переговорного процесса по украинскому конфликту. В результате индекс Мосбиржи выйдет из диапазона 2700 – 2800 пунктов, в котором провел более двух месяцев, и поднимется в район 3000 пунктов", - считает Зварич из ПСБ. Важно, что среднесрочная техническая поддержка в области 2700 пунктов устояла, а значит аптренд сохраняется и есть перспективы на весеннее восхождение, а в марте ожидаются пробой сопротивления 2800 пунктов и ускорение к 2850 пунктов, делится ожиданиями Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". "С технической точки зрения индекс Мосбиржи в феврале не смог развить рост, но сохраняет базу для продолжения восходящего движения при положении выше минимума текущего года 2674 пункта и поддержки 2710 пунктов (также район средней полосы Боллинджера недельного графика) с возможными целями в виде максимумов с сентября (2939 пунктов) и августа (3014 пунктов) прошлого года", - анализирует Кожухова из ИК "Велес капитал". В настоящий момент базовым сценарием видится дальнейшее снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, но, если снижение цены отсечения не будет соотносится с увеличением бюджетного импульса, регулятор может решиться на более существенное смягчение ДКП. В этом случае индекс Мосбиржи способен вырасти к 2850 пунктов при отсутствии негативного геополитического фона, заключает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

сша

рф

украина

2026

Новости

рынок, акции, индексы, сша, рф, украина, михаил зельцер, елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россия