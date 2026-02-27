Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов - 27.02.2026
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов - 27.02.2026, ПРАЙМ
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов
Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец 2025 года выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года и составила 148,4 миллиарда рублей, следует из отчета... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T20:22+0300
2026-02-27T21:27+0300
промышленность
россия
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец 2025 года выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года и составила 148,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 148,446 миллиарда рублей. При этом на 31 декабря 2024 года запасы алмазов компании оценивались в 129,929 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель увеличился примерно на 14%.Общая оценка запасов компании составила 250,84 миллиарда рублей, что на 8,9% выше показателя годом ранее - 230,991 миллиарда рублей.При этом запасы бриллиантов "Алросы" сократились на 6,5%, до 3,465 миллиарда рублей с 3,706 миллиарда рублей. Объем запасов руды и песков оценивается в 37,05 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем на конец 2024 года. Запасы золота выросли почти в 2 раза и достигли 56 миллионов рублей.Кроме того, запасы материалов для добычи и ремонта снизились на 11%, до 60,045 миллиарда рублей, а потребительских и прочих товаров - увеличились на 19,7%, до 1,778 миллиарда рублей."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. По прогнозу компании, добыча алмазов по итогам 2025 года составила 29,7 миллиона карат, в 2024 году "Алроса" добыла 33,1 миллиона карат. В 2026 году планируется добыть 25-26 миллионов карат.
https://1prime.ru/20260131/almaz-867082945.html
https://1prime.ru/20260214/alrosa-867481278.html
якутия
архангельская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a3fcd2c86f89109ba47f9f5d312f9881.jpg
1920
1920
true
промышленность, россия, якутия, архангельская область, алроса
Промышленность, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
20:22 27.02.2026 (обновлено: 21:27 27.02.2026)
 
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов

Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год составила 148,4 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Показ бриллиантов компании "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец 2025 года выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года и составила 148,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 148,446 миллиарда рублей. При этом на 31 декабря 2024 года запасы алмазов компании оценивались в 129,929 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель увеличился примерно на 14%.
Алмаз на 242 карата
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
31 января, 17:51
Общая оценка запасов компании составила 250,84 миллиарда рублей, что на 8,9% выше показателя годом ранее - 230,991 миллиарда рублей.
При этом запасы бриллиантов "Алросы" сократились на 6,5%, до 3,465 миллиарда рублей с 3,706 миллиарда рублей. Объем запасов руды и песков оценивается в 37,05 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем на конец 2024 года. Запасы золота выросли почти в 2 раза и достигли 56 миллионов рублей.
Кроме того, запасы материалов для добычи и ремонта снизились на 11%, до 60,045 миллиарда рублей, а потребительских и прочих товаров - увеличились на 19,7%, до 1,778 миллиарда рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. По прогнозу компании, добыча алмазов по итогам 2025 года составила 29,7 миллиона карат, в 2024 году "Алроса" добыла 33,1 миллиона карат. В 2026 году планируется добыть 25-26 миллионов карат.
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
14 февраля, 19:34
 
ПромышленностьРОССИЯЯКУТИЯАрхангельская областьАлроса
 
 
