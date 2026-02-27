Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2025 год выросла на 14 процентов

https://1prime.ru/20260227/alrosa-867885818.html

Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец 2025 года выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года и составила 148,4 миллиарда рублей

2026-02-27T20:22+0300

2026-02-27T20:22+0300

2026-02-27T21:27+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец 2025 года выросла на 14% по сравнению с концом 2024 года и составила 148,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 148,446 миллиарда рублей. При этом на 31 декабря 2024 года запасы алмазов компании оценивались в 129,929 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Алросы". Таким образом, показатель увеличился примерно на 14%.Общая оценка запасов компании составила 250,84 миллиарда рублей, что на 8,9% выше показателя годом ранее - 230,991 миллиарда рублей.При этом запасы бриллиантов "Алросы" сократились на 6,5%, до 3,465 миллиарда рублей с 3,706 миллиарда рублей. Объем запасов руды и песков оценивается в 37,05 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем на конец 2024 года. Запасы золота выросли почти в 2 раза и достигли 56 миллионов рублей.Кроме того, запасы материалов для добычи и ремонта снизились на 11%, до 60,045 миллиарда рублей, а потребительских и прочих товаров - увеличились на 19,7%, до 1,778 миллиарда рублей."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. По прогнозу компании, добыча алмазов по итогам 2025 года составила 29,7 миллиона карат, в 2024 году "Алроса" добыла 33,1 миллиона карат. В 2026 году планируется добыть 25-26 миллионов карат.

