Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/atr-867866654.html
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов - 27.02.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после обновления рекордных показателей биржами... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T08:23+0300
2026-02-27T08:23+0300
рынок
торги
австралия
япония
южная корея
аббас аракчи
nikkei 225
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после обновления рекордных показателей биржами Австралии, Японии и Южной Кореи несколько дней подряд, свидетельствуют данные торгов. На 7.51 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,17%, до 4 139,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2 746,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,74%, до 26 577 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,22%, до 9 195,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 58 823 пунктов, южнокорейский KOSPI опускался на 0,41%, до 6 281,23 пункта. Ранее несколько дней подряд индексы Австралии, Южной Кореи и Японии достигали исторически рекордных значений. При этом по итогам торгов четверга южнокорейский KOSPI обновил исторической рекорд и вырос до 6 313,27 пункта, S&amp;P/ASX 200 - до 9 202,9 пункта, Nikkei 225 – до 59 332,43 пункта. Аналитики оценивают динамику на рынках в пятницу. "В центре внимания финансовых рынков оставались искусственный интеллект и геополитическая ситуация, что привело к уходу от рискованных активов к надежным активам-убежищам", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Westpac Group Мантаса Ванагаса (Mantas Vanagas). Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с США, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
австралия
япония
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1f47e7013403b247ecbc7a924078893.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, австралия, япония, южная корея, аббас аракчи, nikkei 225, kospi, shenzhen composite
Рынок, Торги, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Аббас Аракчи, Nikkei 225, KOSPI, Shenzhen Composite
08:23 27.02.2026
 
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно после рекордов нескольких дней подряд

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после обновления рекордных показателей биржами Австралии, Японии и Южной Кореи несколько дней подряд, свидетельствуют данные торгов.
На 7.51 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,17%, до 4 139,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2 746,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,74%, до 26 577 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22%, до 9 195,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 58 823 пунктов, южнокорейский KOSPI опускался на 0,41%, до 6 281,23 пункта.
Ранее несколько дней подряд индексы Австралии, Южной Кореи и Японии достигали исторически рекордных значений. При этом по итогам торгов четверга южнокорейский KOSPI обновил исторической рекорд и вырос до 6 313,27 пункта, S&P/ASX 200 - до 9 202,9 пункта, Nikkei 225 – до 59 332,43 пункта.
Аналитики оценивают динамику на рынках в пятницу. "В центре внимания финансовых рынков оставались искусственный интеллект и геополитическая ситуация, что привело к уходу от рискованных активов к надежным активам-убежищам", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Westpac Group Мантаса Ванагаса (Mantas Vanagas).
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с США, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
 
РынокТоргиАВСТРАЛИЯЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯАббас АракчиNikkei 225KOSPIShenzhen Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала