Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов
Индексы АТР торгуются разнонаправленно после предыдущих рекордов
2026-02-27T08:23+0300
2026-02-27T08:23+0300
2026-02-27T08:23+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после обновления рекордных показателей биржами Австралии, Японии и Южной Кореи несколько дней подряд, свидетельствуют данные торгов. На 7.51 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,17%, до 4 139,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2 746,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,74%, до 26 577 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22%, до 9 195,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 58 823 пунктов, южнокорейский KOSPI опускался на 0,41%, до 6 281,23 пункта. Ранее несколько дней подряд индексы Австралии, Южной Кореи и Японии достигали исторически рекордных значений. При этом по итогам торгов четверга южнокорейский KOSPI обновил исторической рекорд и вырос до 6 313,27 пункта, S&P/ASX 200 - до 9 202,9 пункта, Nikkei 225 – до 59 332,43 пункта. Аналитики оценивают динамику на рынках в пятницу. "В центре внимания финансовых рынков оставались искусственный интеллект и геополитическая ситуация, что привело к уходу от рискованных активов к надежным активам-убежищам", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Westpac Group Мантаса Ванагаса (Mantas Vanagas). Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с США, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
