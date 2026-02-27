https://1prime.ru/20260227/atr-867873880.html

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

27.02.2026

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показали рост, шэньчжэньский индекс достиг максимума лета 2015 года, а южнокорейский KOSPI успел обновить рекорд, закрывшись в минусе, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 4 162,88 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 0,3%, до 2 763,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,95%, до 26 630,54 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1%, до 6 244,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, до 9 198,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 58 850,27 пункта. В ходе торгов Shenzhen Composite достиг самого высокого уровня с июня 2015 года, KOSPI - обновил исторический рекорд, в моменте подскочив до 6 347,41 пункта. Индексы Китая, Кореи, Австралии и Японии при этом завершили февраль ростом, что стало третьим месяцем увеличения подряд. В том числе KOSPI показал еще один месяц бурного ралли: на 20,7% после увеличения на 24% в январе. Nikkei 225 поднялся более чем на 10%, что стало самым сильным ростом с октября, когда наблюдался рост на 16,6%. Hang Seng в феврале сократился на 2,7% после роста января на 6,9%. Инвесторы обратили внимание на макростатистику, вышедшую в пятницу. Так, промышленное производство в Японии в январе предварительно выросло на 2,3% в годовом выражении и на 2,2% к декабрю, аналитики ожидали годовой рост на 1,2%, месячный - на 5,3%. Розничные продажи Японии в январе выросли в годовом выражении на 1,8% при прогнозе снижения на 0,4%, к декабрю - поднялись на 4,1%, ожидался рост на 1,5%.

