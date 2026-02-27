https://1prime.ru/20260227/bangkok-867859517.html

В Бангкоке откроется цикл культурных фестивалей "Русские Сезоны"

В Бангкоке откроется цикл культурных фестивалей "Русские Сезоны" - 27.02.2026, ПРАЙМ

В Бангкоке откроется цикл культурных фестивалей "Русские Сезоны"

В Бангкоке в пятницу откроется цикл культурных фестивалей флагманского зарубежного проекта министерства культуры РФ "Русские Сезоны", который проходит в 2026... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T00:42+0300

2026-02-27T00:42+0300

2026-02-27T00:42+0300

туризм

бизнес

экономика

таиланд

бангкок

пхукет

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859517.jpg?1772142155

БАНГКОК, 27 фев - ПРАЙМ. В Бангкоке в пятницу откроется цикл культурных фестивалей флагманского зарубежного проекта министерства культуры РФ "Русские Сезоны", который проходит в 2026 году в Таиланде; в торжественном открытии "Сезонов" примет участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. ПРОГРАММА В программе первого дня "Русских Сезонов" - концерт российского пианиста-виртуоза, Народного артиста России Дениса Мацуева с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром в Большом зале Национального культурного центра Таиланда в Бангкоке. В фойе Центра будет развернута выставка мозаичного искусства "Дягилев. Русские Сезоны. Генеральная репетиция", подготовленная Московской школой мозаики. Первого марта на открытой сцене центрального городского парка Бангкока "Лумпхини" совместно с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром выступят российские лауреаты международных музыкальных конкурсов. В программе "Русских Сезонов" также широко представлен русский фольклор: танцевальные ансамбли из Карачаево-Черкесии и Республики Алтай выступят в Бангкоке и на туристическом острове Пхукет. В местах своих выступлений артисты ансамблей также проведут хореографические мастер-классы. На сцене Lotus Arena Phuket на всемирно известном туристическом острове в рамках "Русских Сезонов" лауреат XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского пианист Дмитрий Маслеев и Государственный молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай" им. А.Ф.Березикова представят 1 марта жителям и гостям Пхукета вечер классического искусства "Посвящение Рахманинову". В программе 0 фортепианные сочинения Сергея Рахманинова, а также балет "Рахманинов" на музыку Второго фортепианного концерта. На следующий день - 2 марта - на Пхукете состоится торжественное открытие фестиваля российского кино. В первый день фестиваля будет демонстрироваться фильм "Первый на Олимпе", который перед началом сеанса представит зрителям его режиссер Артем Михалков. На трехдневном фестивале будут показаны шесть новых российских кинолент. Все фильмы будут сопровождаться субтитрами на тайском языке. МЕРОПРИЯТИЯ "РУССКИХ СЕЗОНОВ" БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ТАИЛАНДЕ ВЕСЬ 2026 ГОД Мероприятия "Русских Сезонов" будут проходить в Таиланде в течение всего 2026 года. На различных площадках королевства состоятся концерты классической музыки, театральные постановки, выставки, кинопоказы. В частности, на июнь 2026 года запланировано выступление в Бангкоке ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, которое совпадет с празднованием Дня России. ПОСОЛ РФ: КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ БЫСТРЕЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ КОНТАКТОВ У российско-таиландских отношений есть особая тональность - уважительная, теплая, доверительная, написал в своей статье, посвященной "Русским Сезонам", в таиландской газете "Кхаосот" посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Уже почти 130 лет наши страны поддерживают дружеские связи, основанные на взаимном уважении и искренней симпатии народов. Сегодня, когда мир переживает очередной непростой период глобальных перемен, культура все отчетливее становится той сферой, которая объединяет людей быстрее любых других контактов", - написал глава российской дипмиссии в Таиланде. Он подчеркнул, что именно в этой логике запускается в Таиланде масштабный флагманский проект министерства культуры России "Русские сезоны", проведение которого было одобрено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. "Название проекта отсылает к легендарным сезонам Сергея Дягилева начала XX века, когда русское искусство покоряло европейские столицы. Но нынешние "Сезоны" - это не реконструкция прошлого. Это живой современный диалог с сегодняшним зрителем", - добавил посол.

таиланд

бангкок

пхукет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, таиланд, бангкок, пхукет, владимир путин