Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,26 процента

Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 17 по 24 февраля выросла на 0,26%, дизельного топлива - на 0,04%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 17 по 24 февраля выросла на 0,26%, дизельного топлива - на 0,04%, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27%, до 62,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,24%, до 67,91 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,28% - до 91,61 рубля. Общая инфляция в стране с 17 по 24 февраля составила 0,19%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 67 субъектах РФ, более всего в Магаданской области (+1,5%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах, более всего в Сахалинской области (-0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2% и 0,4% соответственно.

2026

