Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,26 процента - 27.02.2026
Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,26 процента
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 17 по 24 февраля выросла на 0,26%, дизельного топлива - на 0,04%, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27%, до 62,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,24%, до 67,91 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,28% - до 91,61 рубля. Общая инфляция в стране с 17 по 24 февраля составила 0,19%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 67 субъектах РФ, более всего в Магаданской области (+1,5%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах, более всего в Сахалинской области (-0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2% и 0,4% соответственно.
19:13 27.02.2026
 
Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,26 процента

Средняя розничная цена бензина за неделю выросла на 0,26%, дизтоплива — на 0,04%

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю со 17 по 24 февраля выросла на 0,26%, дизельного топлива - на 0,04%, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,27%, до 62,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,24%, до 67,91 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,28% - до 91,61 рубля.
Общая инфляция в стране с 17 по 24 февраля составила 0,19%.
За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 67 субъектах РФ, более всего в Магаданской области (+1,5%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах, более всего в Сахалинской области (-0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2% и 0,4% соответственно.
Дорожный знак автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю подорожал
16 февраля, 18:08
 
