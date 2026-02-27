https://1prime.ru/20260227/bitkoin-867879257.html

Аналитик дал прогноз по биткоину на конец 2026 года

Аналитик дал прогноз по биткоину на конец 2026 года - 27.02.2026

Аналитик дал прогноз по биткоину на конец 2026 года

Для биткоина есть два возможных сценария - опуститься до 35 000 долларов к концу года или вернуться выше 80 000 уже к лету, рассказал РИА Новости ведущий... | 27.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Для биткоина есть два возможных сценария - опуститься до 35 000 долларов к концу года или вернуться выше 80 000 уже к лету, рассказал РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Ранее в пятницу биткоин снова ушел ниже 70 000 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance к 15.59 мск биткоин дешевел на 3,28%, до 65 928 доллара. По оценкам эксперта, динамика биткоина в текущем цикле может развиваться по одному из двух исторических сценариев. "На текущий момент биткоин демонстрирует поведение, во многом повторяющее сценарий падения 2022 года. Исторически коррекция после ценовых пиков длится около года, поэтому, согласно этой модели, к концу года биткоин может стоить в диапазоне 35 000 – 45 000 долларов. Это базовый сценарий, на который ориентируются многие участники рынка", - пояснил Крайко. Однако сам аналитик склоняется к более оптимистичному варианту. "Существует и более позитивный вариант развития событий, к которому я и склоняюсь - аналогия с 2019 годом. Тогда после сильного ралли последовала затяжная коррекция, перешедшая в рост (который прервался только из-за "ковидного дампа"). Если этот сценарий подтвердится, то локальное дно уже пройдено в районе 60 000 долларов, и до лета мы можем увидеть рост к отметкам 80 000 - 85 000 долларов", - рассказал эксперт. Крайко выделил несколько ключевых факторов, которые будут определять движение первой криптовалюты в ближайшие месяцы. Среди экономических факторов - общая стабильность фондового рынка США и аппетит инвесторов к риску. Важную роль сыграют также регуляторные и кадровые изменения: рынок находится в ожидании политики нового главы ФРС, который должен вступить в должность летом. Кроме того, эксперт обращает внимание на сохранение высокой корреляции биткоина с технологическим сектором. "На данный момент цена биткоина сохраняет высокую корреляцию с индексом акций софтверных (технологических) компаний, что повторяет динамику 2022 года", - заключил Крайко.

