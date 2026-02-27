Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Профицитные бюджеты сложились в 15 российских регионах, наибольший профицит сложился в Запорожской области, а также в Хабаровском крае и Калининградской области, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Отмечается, что расчеты агентства были проведены по данным Единого портала бюджетной системы РФ "Электронный бюджет". "Совокупный профицит профицитных бюджетов составил 45,6 млрд рублей, дефицит дефицитных бюджетов – 1,5 трлн рублей. Профицитные бюджеты сложились в 15 регионах (годом ранее профицитные бюджеты были в 39 регионах). Наибольший профицит сложился в Запорожской области – 16,1% от всего совокупного профицита, или 7,3 млрд рублей", - говорится в обзоре. Профицит бюджета Хабаровского края составил 6,6 миллиарда рублей, а профицит бюджета Калининградской области - 5,9 миллиарда рублей, следует из таблицы, представленной в обзоре. Агрегированный дефицит региональных бюджетов составил 1,5 триллиона рублей, отмечают аналитики. "Из дефицитных регионов 14,9% от общего дефицита сформировал бюджет Москвы, или 229,1 млрд рублей", - говорится в обзоре. Помимо Москвы, наибольший дефицит бюджета сложился в Ямало-Ненецком автономном округе (84,4 миллиарда рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе Югра (71,6 миллиарда рублей). "В ряде регионов дефицит носил технических характер, так как был покрыт за счет остатков средств на счетах и казначейских инфраструктурных кредитов", - отмечают аналитики.
07:27 27.02.2026
 
Профицитные бюджеты сложились в 15 российских регионах

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Профицитные бюджеты сложились в 15 российских регионах, наибольший профицит сложился в Запорожской области, а также в Хабаровском крае и Калининградской области, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
Отмечается, что расчеты агентства были проведены по данным Единого портала бюджетной системы РФ "Электронный бюджет".
"Совокупный профицит профицитных бюджетов составил 45,6 млрд рублей, дефицит дефицитных бюджетов – 1,5 трлн рублей. Профицитные бюджеты сложились в 15 регионах (годом ранее профицитные бюджеты были в 39 регионах). Наибольший профицит сложился в Запорожской области – 16,1% от всего совокупного профицита, или 7,3 млрд рублей", - говорится в обзоре.
Профицит бюджета Хабаровского края составил 6,6 миллиарда рублей, а профицит бюджета Калининградской области - 5,9 миллиарда рублей, следует из таблицы, представленной в обзоре.
Агрегированный дефицит региональных бюджетов составил 1,5 триллиона рублей, отмечают аналитики. "Из дефицитных регионов 14,9% от общего дефицита сформировал бюджет Москвы, или 229,1 млрд рублей", - говорится в обзоре.
Помимо Москвы, наибольший дефицит бюджета сложился в Ямало-Ненецком автономном округе (84,4 миллиарда рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе Югра (71,6 миллиарда рублей).
"В ряде регионов дефицит носил технических характер, так как был покрыт за счет остатков средств на счетах и казначейских инфраструктурных кредитов", - отмечают аналитики.
 
