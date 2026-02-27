Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/blogery-867863160.html
Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами
Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами - 27.02.2026, ПРАЙМ
Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами
Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T04:53+0300
2026-02-27T04:53+0300
бизнес
россия
экономика
дагестан
ростовская область
кубань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863160.jpg?1772157224
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - ПРАЙМ. Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие были приглашены инфлюенсеры и лидеры мнений с многотысячной аудиторией, которые продегустировали несколько образцов российского вина, ставших призерами конкурса TERRAVINO и других международных конкурсов. Среди образцов были представлены вина Дагестана, Долины Дона (Ростовская область), Кубани (Краснодарского края), Крыма и Ставрополья. "Мне очень понравилось вино и формат мероприятия. Это было очень атмосферно и познавательно. Я обязательно сделаю про это публикацию и может даже не одну, так как мы услышали много интересных фактов про российское вино. Надеюсь, это не разовое мероприятие, так как винная культура важна для наших стран", - поделилась впечатлениями с РИА Новости одна из участниц дегустации. Один из ведущих экспертов винодельческой отрасли в России, председатель комиссии по стандартизации АВВР Анатолий Корнеев рассказал аудитории об особенностях виноделия в России и его географии. Особая роль в его рассказе была уделена законодательной базе, которая регулирует эту сферу, а также о том, как Россия в сравнительно короткие сроки смогла добиться производства вина, которое бы соответствовало высоким мировым стандартам. На встрече также присутствовал представитель одной из крупнейших дистрибьюторских сетей Израиля, который отметил важность проведения подобных ознакомительных мероприятий в преддверии планируемого выхода на рынок. "Безусловно, важно знакомить аудиторию со своим продуктом, поэтому подобные дегустации, общение и обмен опытом всегда востребованы. Израильский потребитель привык к определенным винам, поэтому выдержать эту конкуренцию весьма непросто. Здесь, к примеру, не очень большой спрос у грузинских или армянских вин. Предпочтение отдается европейским или американским винам", - рассказал РИА Новости представитель отрасли. При этом он подчеркнул, что текущая политическая обстановка остается достаточно сложной. Вместе с тем участники выразили уверенность, что профессиональный диалог и культурный обмен, начатые в рамках дегустации, станут основой для дальнейшего сотрудничества и новых совместных проектов в винной сфере.
дагестан
ростовская область
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дагестан, ростовская область, кубань
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Дагестан, Ростовская область, КУБАНЬ
04:53 27.02.2026
 
Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами

Израильские блогеры впечатлены лучшими российскими винами на дегустации в Тель-Авиве

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - ПРАЙМ. Группа израильских блогеров, работающих в сфере лайфстайл, были впечатлены лучшими российскими винами на специальной дегустации в Тель-Авиве, организованной Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие были приглашены инфлюенсеры и лидеры мнений с многотысячной аудиторией, которые продегустировали несколько образцов российского вина, ставших призерами конкурса TERRAVINO и других международных конкурсов. Среди образцов были представлены вина Дагестана, Долины Дона (Ростовская область), Кубани (Краснодарского края), Крыма и Ставрополья.
"Мне очень понравилось вино и формат мероприятия. Это было очень атмосферно и познавательно. Я обязательно сделаю про это публикацию и может даже не одну, так как мы услышали много интересных фактов про российское вино. Надеюсь, это не разовое мероприятие, так как винная культура важна для наших стран", - поделилась впечатлениями с РИА Новости одна из участниц дегустации.
Один из ведущих экспертов винодельческой отрасли в России, председатель комиссии по стандартизации АВВР Анатолий Корнеев рассказал аудитории об особенностях виноделия в России и его географии. Особая роль в его рассказе была уделена законодательной базе, которая регулирует эту сферу, а также о том, как Россия в сравнительно короткие сроки смогла добиться производства вина, которое бы соответствовало высоким мировым стандартам.
На встрече также присутствовал представитель одной из крупнейших дистрибьюторских сетей Израиля, который отметил важность проведения подобных ознакомительных мероприятий в преддверии планируемого выхода на рынок.
"Безусловно, важно знакомить аудиторию со своим продуктом, поэтому подобные дегустации, общение и обмен опытом всегда востребованы. Израильский потребитель привык к определенным винам, поэтому выдержать эту конкуренцию весьма непросто. Здесь, к примеру, не очень большой спрос у грузинских или армянских вин. Предпочтение отдается европейским или американским винам", - рассказал РИА Новости представитель отрасли.
При этом он подчеркнул, что текущая политическая обстановка остается достаточно сложной. Вместе с тем участники выразили уверенность, что профессиональный диалог и культурный обмен, начатые в рамках дегустации, станут основой для дальнейшего сотрудничества и новых совместных проектов в винной сфере.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДагестанРостовская областьКУБАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала