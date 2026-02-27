Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: британские и французские военные приготовились к высадке на Украину
СМИ: британские и французские военные приготовились к высадке на Украину - 27.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: британские и французские военные приготовились к высадке на Украину
Британская газета Telegraph сообщает, что военнослужащие из Великобритании и Франции завершили тренировки в рамках участия так называемой "миротворческой... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T05:06+0300
2026-02-27T05:08+0300
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что военнослужащие из Великобритании и Франции завершили тренировки в рамках участия так называемой "миротворческой миссии" на Украине."Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале.Согласно информации издания, свыше 600 военнослужащих из британской 16-й воздушно-десантной бригады совместно с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани учения, которые моделировали высадку на Украину."Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — пишет издание.На встрече лидеров во вторник страны, входящие в "коалицию желающих", подтвердили свое намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". В связи с этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва никогда не даст согласия на присутствие войск НАТО на территории Украины, даже если они будут частью "коалиции желающих".
05:06 27.02.2026 (обновлено: 05:08 27.02.2026)
 
СМИ: британские и французские военные приготовились к высадке на Украину

Telegraph: ВС Британии и Франции окончили подготовку к миссии на Украине

© AFP / Andrew Cowie Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Архивное фото
© AFP / Andrew Cowie
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что военнослужащие из Великобритании и Франции завершили тренировки в рамках участия так называемой "миротворческой миссии" на Украине.
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале.
Согласно информации издания, свыше 600 военнослужащих из британской 16-й воздушно-десантной бригады совместно с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани учения, которые моделировали высадку на Украину.
"Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — пишет издание.
На встрече лидеров во вторник страны, входящие в "коалицию желающих", подтвердили свое намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". В связи с этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва никогда не даст согласия на присутствие войск НАТО на территории Украины, даже если они будут частью "коалиции желающих".
Заголовок открываемого материала