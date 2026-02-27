СМИ: британские и французские военные приготовились к высадке на Украину
Telegraph: ВС Британии и Франции окончили подготовку к миссии на Украине
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что военнослужащие из Великобритании и Франции завершили тренировки в рамках участия так называемой "миротворческой миссии" на Украине.
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале.
Согласно информации издания, свыше 600 военнослужащих из британской 16-й воздушно-десантной бригады совместно с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани учения, которые моделировали высадку на Украину.
"Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — пишет издание.
На встрече лидеров во вторник страны, входящие в "коалицию желающих", подтвердили свое намерение отправить войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". В связи с этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва никогда не даст согласия на присутствие войск НАТО на территории Украины, даже если они будут частью "коалиции желающих".