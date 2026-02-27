https://1prime.ru/20260227/britaniya-867865195.html
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине
2026-02-27T07:12+0300
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Встреча в Женеве, прошедшая с участием США, Украины и российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева, продемонстрировала слабость позиции главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований", — сказал он.Меркурис подчеркнул, что США сейчас явно стремятся найти решение украинского конфликта, и именно поэтому президент Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, игнорируя мнение ЕС. "Должно быть, для Трампа в данный момент Иран более насущный приоритет, чем Украина. И Каллас это понимает, боясь остаться без поддержки для Киева", — пояснил Меркурис.Вчера специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, встретились в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым. Ранее СМИ сообщали, что Каллас разослала странам ЕС письмо с требованиями к России, в котором, в частности, содержится пункт о сокращении вооружённых сил России в рамках мирного соглашения по Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала предложение Каллас о составлении списка требований ЕС к России для украинского урегулирования, не раскрыв, какие шаги Москва планирует предпринять в ответ.
