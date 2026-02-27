Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине - 27.02.2026
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине - 27.02.2026, ПРАЙМ
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине
Встреча в Женеве, прошедшая с участием США, Украины и российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева, продемонстрировала слабость позиции главы евродипломатии...
2026-02-27T07:12+0300
2026-02-27T07:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Встреча в Женеве, прошедшая с участием США, Украины и российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева, продемонстрировала слабость позиции главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований", — сказал он.Меркурис подчеркнул, что США сейчас явно стремятся найти решение украинского конфликта, и именно поэтому президент Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, игнорируя мнение ЕС. "Должно быть, для Трампа в данный момент Иран более насущный приоритет, чем Украина. И Каллас это понимает, боясь остаться без поддержки для Киева", — пояснил Меркурис.Вчера специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, встретились в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым. Ранее СМИ сообщали, что Каллас разослала странам ЕС письмо с требованиями к России, в котором, в частности, содержится пункт о сокращении вооружённых сил России в рамках мирного соглашения по Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала предложение Каллас о составлении списка требований ЕС к России для украинского урегулирования, не раскрыв, какие шаги Москва планирует предпринять в ответ.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине

Меркурис: переговоры в Женеве доказали ущербность требований Каллас

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Встреча в Женеве, прошедшая с участием США, Украины и российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева, продемонстрировала слабость позиции главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований", — сказал он.
Меркурис подчеркнул, что США сейчас явно стремятся найти решение украинского конфликта, и именно поэтому президент Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, игнорируя мнение ЕС.
"Должно быть, для Трампа в данный момент Иран более насущный приоритет, чем Украина. И Каллас это понимает, боясь остаться без поддержки для Киева", — пояснил Меркурис.
Вчера специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, встретились в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас разослала странам ЕС письмо с требованиями к России, в котором, в частности, содержится пункт о сокращении вооружённых сил России в рамках мирного соглашения по Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала предложение Каллас о составлении списка требований ЕС к России для украинского урегулирования, не раскрыв, какие шаги Москва планирует предпринять в ответ.
Заголовок открываемого материала